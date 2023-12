La Juventus, in queste ore, ha praticamente messo segno un colpo di mercato in prospettiva assicurandosi il giovane centrocampista montenegrino Vasilije Adzic. I bianconeri, come rivelato dall'esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, avrebbero fatto un blitz decisivo per superare la concorrenza del Bologna e arrivare al talento classe 2006. La Juventus dovrebbe sborsare circa 5 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore al Buducnost Podgorica.

Nelle scorse settimane il Bologna sembrava in vantaggio per Adzic, ma a quanto pare Cristiano Giuntoli non ha mai mollato la presa, presentando al club montenegrino l’offerta giusta.

Le due società avrebbero quindi raggiunto un accordo: nel corso della prossima settimana il giocatore dovrebbe presentarsi a Torino per fare le visite mediche e - salvo novità - poi firmerà il contratto con la Vecchia Signora.

Adzic concluderà la stagione in Montenegro

Vasilije Adzic gioca come trequartista e ha delle spiccate qualità tecniche. In ogni caso il giocatore concluderà la stagione in corso al Buducnost Podgorica, poi da luglio si trasferirà in Italia.

Dopodiché bisognerà capire se starà subito in pianta stabile nella prima squadra della Juventus, oppure se farà un passaggio intermedio nella formazione Next Gen.

Da anni la Juventus punta molto sui giovani

La Juventus, da diversi anni, ha deciso di avviare il progetto legato alla seconda squadra.

La formazione Under 23, diventata poi Next Gen, sta portando i risultati sperati, in quanto sono già diversi i calciatori che hanno fatto il salto di qualità.

Uno dei primi a fare il passaggio direttamente in prima squadra è stato Fabio Miretti. Infatti mister Massimiliano Allegri, nella primavera 2022, si era ritrovato ad avere un’emergenza a centrocampo e decise di punta sul ragazzo classe 2003: da lì in poi Miretti è rimasto in pianta stabile nella Juventus.

Ma in questi anni mister Allegri ha puntato su altri giovani della Next Gen come Nicolò Fagioli, Kenan Yildiz e Dean Huijsen. In particolare il giovane fantasista turco ha esordito in Serie A lo scorso 20 agosto in occasione della gara contro l’Udinese e ultimamente Yildiz è balzato agli onori della cronaca dopo il gran gol realizzato contro il Frosinone.

L’acquisto di Adzic - se dovesse essere effettivamente confermato - sarebbe quindi l'ennesimo investimento dei bianconeri su giovani talenti di prospettiva.