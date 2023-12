Federico Gatti nelle ultime settimane si è "preso" la Juventus. Con grandi prestazioni e anche reti importanti, il difensore italiano ha dimostrato una crescita importante che non è passata inosservata. Infatti, il giocatore classe '98 sarebbe finito nel mirino dell'Everton già per la sessione invernale di Calciomercato, anche se i bianconeri non paiono intenzionati a privarsene.

Juve, l'Everton punta Gatti: possibile offerta a gennaio

Stando alle ultime indiscrezioni, una delle squadre inglesi più interessate al talentuoso centrale bianconero è l'Everton, pronto a un mercato importante nella finestra invernale di mercato per staccarsi definitivamente dalla parte basse della classifica in Premier League.

I Toffees sono infatti alla ricerca di un centrale di difesa che possa completare la retroguardia a disposizione di Sean Dyche.

Per Gatti il club inglese sarebbe pronto anche a un'offerta importante - da circa 30 milioni di euro - ma l'operazione resta difficilissima soprattutto per gennaio. Infatti, il club bianconero non ha alcuna intenzione di cedere uno dei perni fondamentali della retroguardia di Allegri, che ha peraltro deciso le ultime due sfide contro Monza e Napoli e che soprattutto appena rinnovato il proprio contratto con la Vecchia Signora.

Le sirene della Premier non coinvolgono solo Gatti ma anche Federico Chiesa. L'attaccante italiano è seguito dal Newcastle che complice i ripetuti infortuni nel reparto offensivo potrebbe provare a intavolare una trattativa con la Juventus per gennaio.

Come per Gatti, anche un addio di Chiesa a gennaio dal club bianconero pare molto improbabile.

Mercato in entrata: i nomi per il centrocampo

Oltre a trattenere i suoi migliori giocatori, la Juventus è pronta anche a effettuare acquisti importanti. L'obiettivo è quello di regalare a mister Allegri un nuovo centrocampista che possa completare la mediana, anche alla luce delle lunghe assenze di Pogba e di Fagioli.

Il sogno per gennaio resta Teun Koopmeiners, perno centrale della mediana dell'Atalanta. L'olandese, corteggiato anche dal Liverpool in estate, viene valutato attorno ai 40-50 milioni di euro dalla Dea, che a quanto pare per gennaio reputa incedibile l'ex Az Alkmaar.

Altri nomi accostati ai bianconeri sono quelli di Donny Van De Beek che potrebbe salutare il Manchester United già a gennaio e di Kalvin Phillips ormai fuori dal progetto di Pep Guardiola al Manchester City. Più difficile pare la pista Rodrigo De Paul, valutato 40 milioni dall'Atletico.