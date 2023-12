10': Musah da sinistra corre palla al piede, passa Monterisi, cross basso in mezzo e Romagnoli di fianco appoggia palla da Florenzi

9': Chukwueze arriva sul fondo Barrenachea gli ruba palla e con molta asuzia guadagna calcio d'angolo

8': Florenzi si prende il fondo palla da sinistra sul piede destro, cross a rientrare e palla tagliente, ma che si spegne sul fondo

7': Soulè prova a far giocare Cuni, ma Tomori lo ferma con mestiere

6': Reijnders apre a sinistra peR florenzi, cross in mezzo, respinge Romagnoli verso Soulè

5': Musah recupera palla, ma la perde subito a favore di Okoli che prova a mettere in moto Ibrahimovic, ma mette palla fuori

4': Calabria prova a mettere in moto Chukwueze ma viene fermato in fallo laterale

3': Okoli imposta dal basso e si appoggia sul proprio portiere Turati

2': Frosinone che attacca da sinistra con Ibrahimovic che vede il taglio di Reinier, ma la plla finisce oltre la linea di fondo

1': Pulisic da sinistra prova l'avanzata, poi si ferma e cambia gioco verso Calabria che crossa sulle braccia di Turati

Fischio d'inizio: Il Frosinone attacca dalla nord alla Sud con la divisa bianca ed inserti blu e gialli

Ore 20:44 - Foto di rito: e tutto pronto, San Siro canta e alza i decibel

Ore 20:43 - Scendono in campo le due squadre ed inizia il cerimoniale della Lega Serie A

Ore 20.35 - Fitto dialogo tra Ibrahimovic, Giroud e Fiorani dietro la panchina del Milan

Ore 20:30 - Il campo dello stadio San Siro è completamente vuoto in attesa del fischio d'inizio di Milan e Frosinone

Milan - Frosinone: le formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Jović, Pulisic.

In panchina: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Simić; Adli, Bennacer, Krunić, Pobega, Romero; Camarda, Traorè. Allenatore: Pioli.

The team news is in!

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimović; Cuni.

In panchina: Cerofolini, Frattali; Lusuardi; Brescianini, Garritano, Gelli, Lulić; Báez, Caso, Cheddira, Kaio Jorge, Kvernadze. Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

📋 | 𝙎𝙏𝘼𝙍𝙏𝙄𝙉𝙂 𝙓𝙄



Gli undici Leoni scelti da mister Di Francesco#MilanFrosinone pic.twitter.com/EPqVglkeY4 — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) December 2, 2023

Alle 20.45 di Sabato 2 Dicembre andrà in scena Milan - Frosinone.

La gara sarà diretta dal signor Matteo Marchetti della sezione CAN di Ostia Lido. Rialzare la testa e concludere al meglio questa parte di stagione che porta al mercato. La quadra di Pioli deve rialzare la testa dopo gli schiaffoni presi in Champions League contro il Borussia Dortmund. Le dichiarazioni di Paolo Maldini al quotidiano La Repubblica di certo non sono passate inosservate nel quartier generale rossonero che ora si sente preso di mira.

Con più di un piede fuori dalla Champions League, il Milan deve portare a casa più punti possibile in attesa che i numerosi infortunati ritornino disponibili. Oggi l'unica nota positiva per Pioli è il rientro di Ismael Bennacer. Di certo il materiale umano è scarso per il tecnico rossonero e l'uscita di Malick Thiaw tra i giocatori a disposizione ha creato un vuoto in difesa.

Dei sei centrali a disposizione, solamente Fikayo Tomori è in abile. A breve si rivedrà Simone Kjær, ma il presente prevede o l'impiego di Theo Hernandez come difensore centrale, a segno nel gol che ha portato il Milan alla vittoria contro la Fiorentina, oppure un nuovo impiego di Rade Krunic come avvenuto nella sconfitta di coppa. Il momento però sarebbe propizio per il lancio di un giovane della primavere come Jean Carlo Simic o Bartesaghi. Se i dubbi e le assenze sono un problema in difesa, in attacco Pioli è costretta a giocare con i soli 3 uomini a disposizione dove Olivier Giroud squalificato, Rafael Leao e Noah Okafor infortunati dovrebbero lasciare posto a Chrisitan Pulisic e a Samuel Chukwueze a meno che non venga nuovamente impiegato Luka Romero come esterno destro, soluzione che non ha convinto nella partita contro il Napoli.

Abbondanza a centrocampo dove potrebbe tornare titolare Tommaso Pobega o comunque dove Pioli potrebbe fare più esperimenti avendo degni sostituti in panchina.

Nel 4-2-3-1 di Di Francesco un posto da titolare dovrebbe riservarlo a Ibrahimovic. Un nome importante e significativo che potrebbe tornare in rossonero, ma non si tratta di parentela, ma di un avversario che ben sta facendo asseime a Reinier e allo juventino Soulè. In difesa emergenza anche per il tecnico frusinate che dovrà disegnare una nuova difesa. A centrocampo in dubbio l'ex rossonero Marco Brescianini così come Gelli e Mazzitelli.

Ballottaggio in attacco tra Cheddira e Cuni con Kaio Jorge, desiderio rossonero di 3 estati fa che partirà dalla panchina in attesa che ritrovi la completa forma fisica.

#MilanFrosinone: matchday vibes... 🏟️

...with only one mission in mind 💪#SempreMilan

Brought to you by 𝘄𝗲𝗳𝗼𝘅

Frosinone i convocati di Di Francesco per la sfida con il Milan

Portieri: Turati, Cerofolini, Frattali

Difensori: Lusuardi, Monterosi, Okoli, Oyono, Romagnoli

Centrocampisti: Barrenechea, Bourabia, Brescianini, Garritano, Gelli, Ibrahimovic, Lulic, Reinier

Attaccanti: Baez, Caso, Cheddira, Cuni, Kaio Jorge, Kvernadze, Soulé

📌 23 i convocati di mister Di Francesco per la gara contro il Milan

Milan - Frosinone: le quote e il pronostico

Non sembrano aver dubbi i bookmakers che si aspettano i 3 punti in cassaforte per il Milan 1,45 con un pareggio a 4,75 e la vittoria del Frosinone a 6,50.

Il GOL a 1,77 si fa preferire rispetto al NOGOL a 1,97. L'over 2,5 a 1,63 sembrerebbe essere una giocata comfort con l'over 3,5 a 2,50. Visto le assenze in attacco soprattutto per i rossoneri, la quota appare molto ottimista. Il risultato esatto con la quota più bassa è il 2-0 a 7,50 seguito dall'1-0 a 7,75. Luka Jovic, ancora a secco nelle realizzazioni con i rossoneri, è il giocatore indiziato a segnare il gol che sblocchi il match a 5,25 seguito da Christian Pulisic a 6,50. Il primo gol in Serie A di Francesco Camarda è quotato 8,25. Un primo gol di Cheddira a 11 è il miglior pronostico per i frusinati. Un gol di Ibrahimovic al Milan a 18 com gol dello 0-1 sarebbe un buon bottino per una scommessa.