Adrien Rabiot e Roberto Gagliardini sono stati protagonisti di un botta e risposta social dopo l’episodio che ha coinvolto i due giocatori nei minuti finale di Monza - Juventus. Il centrocampista ex Inter deride il francese dopo il momentaneo pareggio dei brianzoli. Le immagini fanno il giro del web e vengono trasmesse anche in televisione scatenando l’ira di molti. Anche lo sfesso Rabiot non ci sta e, nelle sue Instagram Stories, invita Gagliardini ad usare il cervello. Il caso, però, non è finito qua visto che l’ex Inter ha deciso di rispondere sempre via social: “Le cose di campo rimangono in campo, non sui social.

Chiama la mamma”. Questa risposta di Gagliardini non è passata inosservata tra i tifosi della Juventus che su X hanno deciso di schierarsi totalmente dalla parte di Adrien Rabiot: “La toppa di Gagliardini è peggio del buco”, scrive un fan della Juve.

Scontro social

Lo scontro social tra Adrien Rabiot e Roberto Gagliardini continua a far discutere. Il nome del giocatore del Monza è in tendenza su X e i tifosi della Juventus sono letteralmente scatenati in difesa del numero 25 juventino. La presa in giro di Gagliardini a Rabiot è rimasta indigesta al popolo della Vecchia Signora che fin da subito si è mobilitato per tutelare il francese. Inoltre, i tifosi della Juventus hanno apprezzato e non poco la risposta di Rabiot.

Il giocatore bianconero ha sottolineato che prima di fare certi gesti è meglio aspettare la fine della partita. Ma la querelle è proseguita anche in queste ore con la risposta di Gagliardini. Una messaggio quello del giocatore del Monza che non è andato giù ai sostenitori bianconeri. Secondo i fans juventini Gagliardini ha fatto una doppia brutta figura e probabilmente avrebbe semplicemente dovuto porgere le sue scuse a Rabiot.

I tifosi bianconeri si sono comunque detti fieri di come ha reagito il loro giocatore: “In un mondo di Gagliardini siate Adrien Rabiot”.

Arriva anche il commento di Ravezzani

I tifosi della Juventus non hanno gradito il post di Gagliardini che ha attacco Adrien Rabiot coinvolgendo anche la mamma del giocatore bianconero. Inoltre, il calciatore del Monza ha sostenuto che l’episodio si sarebbe dovuto chiudere in campo e non sui social.

Peccato che le immagini in cui irride Rabiot siano andate in onda anche in televisione e non solo sul web. A dare torto al giocatore ex Inter ci ha pensato anche il giornalista Fabio Ravezzani: “Anziché scusarsi con Rabiot gli risponde che le cose di campo restano in campo e di chiamare la mamma”, ha scritto il direttore di Telelombardia che ha anche ribadito come le immagini in cui Gagliardini irride Rabiot siano uscite dai confini del rettangolo di gioco e l’abbiano vista tutti.