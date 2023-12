Il centrocampista del Monza Roberto Gagliardini ha risposto provocatoriamente al messaggio che Adrien Rabiot gli aveva dedicato nelle scorse ore su Instagram dopo la polemica che si era innescata nei minuti finali del match giocato ieri sera tra i lombardi e la Juventus. Del mediano francese e del suo particolare momento di grazia ha scritto su Tuttosport anche il giornalista sportivo Xavier Jacobelli.

Gagliardini risponde a Rabiot: 'Le cose del campo rimangono li e non sui social. Ora chiama la mamma'

"Le cose di campo rimangono in campo, non sui social.

Chiama la mamma" questa la ficcante frase scritta sul proprio account Instagram da Roberto Gagliardini, centrocampista del Monza protagonista con Rabiot di una polemica che si è innescata nei minuti finali della partita giocata ieri sera. Nello specifico, Gagliardini aveva esultato palesemente in faccia al centrocampista francese in occasione del gol del momentaneo pareggio segnato da Carboni. A questo, aveva poi fatto seguito la rete vittoria allo scadere di Gatti ed il successivo messaggio pubblicato da Rabiot sulle proprie pagine Instagram dedicato al gesto poco "nobile" compiuto nei suoi confronti da Gagliardini. "Impara a rimanere umile. Perché finché l'arbitro non ha fischiato la fine della partita tutto è ancora possibile.

Ricordati di questo". Un duello verbale tra le parti che potrebbe continuare se Rabiot ritenesse necessario rispondere alle provocazioni del mediano ex Inter.

Juventus, Rabiot protagonista assoluto col Monza, Jacobelli: 'E' in stato di grazia, parla e gioca da capitano in assenza di Danilo'

Rabiot è stato assoluto protagonista del match, segnando il gol dell'1 a 0 per la Juventus e regalando l'assist del 2 a 1 a Gatti dopo una sgroppata degna di un vero esterno.

Una prestazione sontuosa di cui ha scritto anche il giornalista sportivo Xavier Jacobelli su Tuttosport: "Rabiot è in stato di grazia, come dimostrano il micidiale colpo di testa dell'1-0 e lo scatto perentorio al 94' su un campo pesante per servire Gatti. Rabiot parla e gioca da Capitano che trascina la Juve perché crede nello scudetto".

Jacobelli, restando in tema Rabiot, ha poi sottolineando come la Juventus dovrebbe tenersi stretto il centrocampista francese che a fine stagione andrà in scadenza di contratto con la società bianconera. Il giornalista ha poi concluso il suo editoriale evidenziando come Massimiliano Allegri ed i suoi ragazzi si godranno il primo posto in classifica in attesa della gara che l'Inter giocherà domani sera contro il Napoli di Walter Mazzarri.