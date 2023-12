Il direttore sportivo dell'Arsenal Edu Gaspar ha recentemente scherzato riguardo a possibili trattative di mercato con il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, in occasione della cerimonia del Golden Boy. In risposta alle voci di mercato che collegano la Juventus all'Arsenal, Gaspar ha dichiarato ironicamente: "Se ho parlato con Giuntoli per gennaio? No, lui è un tipo duro, troppo difficile per me trattare con lui…".

L'Arsenal fino a qualche tempo fa era interessata a Vlahovic

Nonostante la leggerezza delle parole di Gaspar, il mercato continua a muoversi, e le voci di possibili trasferimenti riguardano diversi nomi di rilievo.

Recentemente, si è parlato del possibile interesse dell'Arsenal nei confronti di Vlahovic, punta della Juventus, in vista del mercato estivo. Tuttavia, nuove indiscrezioni indicano che il club londinese stia valutando anche altre opzioni per rafforzare il reparto offensivo.

In particolare, l'Arsenal sembra aver posato l'interesse sulla punta del Lipsia, Benjamin Sesko. Con la finestra di trasferimenti di gennaio alle porte, il manager Mikel Arteta sembra orientato a migliorare il proprio settore avanzato, considerando Sesko come una possibile aggiunta al suo repertorio di attaccanti. Attualmente, l'Arsenal può contare su Eddie Nketiah e Gabriel Jesus come principali attaccanti centrali, entrambi autori di gol in questa stagione.

Tuttavia, l'obiettivo è quello di ampliare le possibilità offensive per competere al meglio su tutti i fronti.

La società inglese potrebbe presentare un'offerta per Yildiz

Sembrano intensificarsi le indiscrezioni di mercato riguardanti l'interesse dell'Arsenal per Kenan Yildiz, giovane punta classe 2005 della Juventus. Sebbene in precedenza si fosse parlato di un interessamento da parte del Liverpool, come scrive Tuttosport sembra che l'Arsenal sia ora in vantaggio sul nazionale della Turchia, con crescenti speculazioni in merito a una possibile mossa durante la finestra di mercato invernale.

Al momento, non è pervenuta alcuna offerta ufficiale, ma le voci di un potenziale trasferimento sono in aumento. Nonostante la posizione iniziale di Massimiliano Allegri, che sottolinea la volontà di trattenere Yildiz dopo il recente rinnovo contrattuale fino al 2027, la dinamica del mercato calcistico è nota per poter modificare prospettive e decisioni.

La Juventus, da parte sua, sarebbe disposta a valutare offerte significative, e si stima che una proposta tra i 35 e i 40 milioni di euro possa suscitare l'attenzione del club italiano anche perché rimane l'esigenza di sistema il bilancio societario.