Nelle ultime settimane il Liverpool starebbe pensando a Kenan Yildiz della Juventus come possibile rinforzo futuro. Il nuovo direttore sportivo dei Reds, Jorg Schmadtke, lo segue attentamente fin dai tempi in cui il giovane giocatore militava nel Bayern Monaco, periodo in cui invece Schmadtke lavorava al Wolfsburg. Il dirigente avrebbe parlato di Yildiz al tecnico Jurgen Klopp, il quale è alla ricerca di un attaccante in grado di svolgere il ruolo di "falso nueve" o di esterno offensivo. A quanto pare però la Juventus non prenderebbe in considerazione la possibilità di cedere Kenan Yildiz.

Yildiz piace al Liverpool, ma la Juve non valuta una cessione

Il nazionale della Turchia classe 2005 Kenan Yildiz è un elemento in grado di adattarsi a vari ruoli nel settore avanzato. Proprio queste caratteristiche piacerebbero al Liverpool, che sta cercando giovani di qualità per il futuro.

Tuttavia, al momento, la Juventus non sembra intenzionata a considerare una cessione di Kenan Yildiz: la società bianconera e l'allenatore Massimiliano Allegri hanno piena fiducia nel talento turco.

La società torinese potrebbe eventualmente valutare solo una cessione in prestito secco a gennaio (magari a una squadra italiana che garantisca un suo impiego continuo), nell'eventualità in cui non dovesse raccogliere molto minutaggio nelle prossime settimane.

Fra gli obiettivi di Yildiz c'è infatti quello di partecipare all'Europeo con la Turchia, ma se non dovesse giocare spesso nei prossimi mesi la sua convocazione per la massima competizione europea per nazionali sarebbe a rischio.

L'arrivo alla Juventus nel calciomercato estivo del 2022

La carriera calcistica di Kenan è iniziata a sette anni, quando gli scout del Bayern Monaco lo portano nella loro accademia in Baviera.

A soli 10 anni, Yildiz attira l'attenzione anche di un diverso tipo di scouting: quello degli sponsor. L'Adidas, colosso dello sportswear, si accorge del giovane talento vi si lega per un accordo di rilievo.

Nel Bayern Monaco il calciatore turco è rimasto per 10 anni, facendo tutta la trafila delle formazioni giovanili. Liberatosi a parametro zero nel Calciomercato estivo del 2022, si è poi legato alla Juventus.

A Torino gioca inizialmente con la formazione Primavera e poi con la Next Gen, mentre da questa stagione è aggregato alla prima squadra di Allegri, con la quale è sceso in campo finora in 5 occasioni. Yildiz ha intanto recentemente consolidato il suo rapporto professionale con la società bianconera, prolungando fino al giugno 2027.