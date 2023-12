Sirene inglesi per Kenan Yildiz, il talentino turco della Juventus che interesserebbe al Liverpool anche e soprattutto per trovare un profilo giovane e di talento che possa raccogliere l'eredità in attacco di Mohamed Salah, 31enne talentuosissimo esterno d'attacco che con Klopp è letteralmente esploso.

La Juventus considera Yildiz un patrimonio importante per il club e sarebbe disposto a cederlo soltanto dietro un'offerta irrinunciabile da 30 o 40 milioni di euro.

Il Liverpool vorrebbe rinforzare il settore avanzato con un altro giovane

Mohamed Salah, Luiz Diaz e Cody Gakpo: il club inglese non sembra avere necessità oggi di dover inserire un profilo nel settore avanzato ma l'età non più verdissima dell'esterno egiziano impone al club di scandagliare il mercato alla ricerca di potenziali sostituti, ecco che prelevare oggi un giovane dal talento certo potrebbe servire per dargli la possibilità di ambientarsi e raccogliere un giorno l'eredità dell'illustre collega.

Yildiz è un classe 2005, i bianconeri l'hanno prelevato dal Bayern Monaco e tesserato per la Next Gen, che il centravanti turco ha lasciato solo quest'anno per essere aggregato in pianta stabile alla prima squadra.

Finora Yildiz ha raccolto una manciata di presenze in Serie A, chiuso da Milik, Chiesa, Vlahovic e Kean ma Allegri non ha mai mancato di tesserne pubblicamente le lodi mostrando di apprezzarne il controllo di palla e la tecnica di calcio: qualche settimana fa, durante la pausa per le nazionali, Yildiz è andato anche in gol con un meraviglioso destro nella sfida alla Germania mostrando di avere colpi di rara bellezza nel repertorio.

La Juventus vorrebbe darlo in prestito ma dietro un'offerta monstre potrebbe vacillare

L'interesse del Liverpool per Yildiz appare ormai acclarato ma la Juventus ci punta molto e vorrebbe al massimo darlo in prestito per farlo maturare e poi farlo rientrare a Torino come già fatto quest'anno con Matias Soulè, che al Frosinone è letteralmente esploso segnando 6 gol in 14 presenze in Serie A.

Dietro però un'offerta irrinunciabile da 30-40 milioni di euro, Cristiano Giuntoli ci penserebbe e come: le casse bianconere necessitano di liquidità al netto comunque di un recente aumento di capitale, ecco che alla fine potrebbe accadere quanto già successo in passato con Kingsley Coman, ceduto a inizio carriera al Bayern Monaco per 27 milioni di euro e poi esploso in Baviera.

Dove giocherebbe Yidiz nel Liverpool e dove può essere schierato da Allegri nella Juventus di oggi

Nel Liverpool di Klopp Yildiz giocherebbe nel tridente d'attacco dato che ama partire largo a sinistra ed accentrarsi per andare alla conclusione ma l'attaccante di Allegri ha in realtà già mostrato una grande duttilità: nella Juventus di oggi potrebbe giocare davanti al posto di Chiesa ma anche a centrocampo, come mezzala o leggermente più avanzato in posizione di trequartista. Al momento appare la prima alternativa agli attaccanti o a Fabio Miretti, altro giovane proveniente dalla Next Gen che piano piano si è ritagliato uno spazio importante in prima squadra.