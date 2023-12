Il centrocampista offensivo argentino classe 2003 Matias Soulé, attualmente in prestito al Frosinone dalla Juventus, sembra essere al centro delle trattative di mercato della società bianconera. Secondo quanto scrive la Stampa, il Southampton, società inglese, sarebbe interessata al giovane talento e potrebbe offrire 30 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni già a gennaio. La Juventus, di fronte a questa offerta, potrebbe valutare la possibilità di vendere Soulè per agevolare l'arrivo di altri giocatori nel mercato di gennaio.

Matias Soulé verso il Southampton nel mercato di gennaio

Un inizio di stagione importante quello di Matias Soulé al Frosinone, a tal punto che per molti addetti ai lavori è la rivelazione del campionato italiano grazie ai sei gol ed un assist in 15 match disputati fra campionato italiano e Coppa Italia. Prestazioni che hanno attirato l'interesse di società inglesi, nelle ultime settimane si è parlato soprattutto di Newcastle ma le ultime ultime indiscrezioni di mercato confermano una possibile offerte del Southampton per il giovane argentino.

Dalla sua cessione la Juventus potrebbe ricavare 30 milioni di euro, che uniti ad altri soldi che arriverebbero da altre partenze, una su tutte quella di Samuel Iling-Junior, darebbe la possibilità alla Juventus di rinforzarsi in maniera importante nel mercato di gennaio.

A proposito del centrocampista inglese, anche per lui si parla di un ritorno nel suo Paese e con un'offerta da 20 milioni di euro lascerebbe la società bianconera. Con circa 50 milioni di euro la società bianconera potrebbe acquistare un centrocampista oltre che un giocatore per il settore avanzato.

Il commento dei tifosi alla possibile cessione di Soulé

L'eventuale cessione di Soulé non sarebbe gradita a gran parte dei tifosi della Juventus, convinti del fatto che l'argentino possa diventare un riferimento importante della Juve del futuro.

C'è però l'aspetto economico da considerare, a tal riguardo il bilancio societario approvato nell'ultimo trimestre dimostra che le passività finanziarie sono di circa 75 milioni di euro.

Di conseguenza per acquistare sarà importante vendere. Un utente probabilmente tifoso juventno sull'argomento ha dichiarato: "Purtroppo economicamente siamo messi così per questi 2/3 anni. Certo mi spiacerebbe cedere un giovane per un usato sicuro, come piace al mister, perché poi faccia la stessa fine di Paredes o altri".