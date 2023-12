Il Calciomercato invernale della Juventus sarà basato prevalentemente sulla ricerca di un rinforzo a centrocampo: un eventuale acquisto sarebbe in particolare favorito in caso di una cessione. L'indiziato principale a lasciare la squadra a gennaio che sembra essere Samuel Iling-Junior. Da qualche settimana il giocatore inglese è stato accostato al Tottenham, ma in questi giorni anche l'Olympique Marsiglia avrebbe messo gli occhi su di lui.

Iling-Junior piace al Tottenham e all'Olympique Marsiglia

Il giovane classe 2003 Samuel Iling-Junior non sta raccogliendo molto minutaggio in questo inizio di stagione con la gestione Allegri, con soli 4 match disputati, tutti come sostituto, e un solo assist realizzato contro il Bologna ad agosto.

La Juventus sarebbe disposta a trattare la cessione di Iling-Junior a partire da una richiesta di base di 20 milioni di euro, preferibilmente con un trasferimento a titolo definitivo. Il Tottenham segue il calciatore da alcune settimane, mentre in questi giorni è emerso l'interesse del Marsiglia, a cui il tecnico Gennaro Gattuso avrebbe chiesto l'acquisto di un giocatore per la fascia sinistra.

La Juventus valuta Iling-Junior almeno 20 milioni di euro

Il principale problema al momento per le società interessate all'acquisto di Samuel Iling-Junior è la valutazione stabilita dalla Juventus per il cartellino del giocatore, ossia di appunto 20 milioni di euro.

L'Olympique Marsiglia al momento considererebbe eccessiva tale richiesta, ma non è comunque escluso che a gennaio possa avviare una trattativa.

Mentre il Tottenham potrebbe valutare uno scambio con Pierre-Emile Hojbjerg.

Un riepilogo sull'esperienza in bianconero di Iling-Junior

Samuel Iling-Junior, classe 2003, è arrivato alla Juventus nel calciomercato estivo del 2020 dal Chelsea, dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile della società londinese.

Partendo dalla Primavera bianconera, è stato prima promosso nella Juventus Next Gen in Serie C, fino ad arrivare già dall'autunno del 2022 nella prima squadra di Max Allegri.

In particolare nella seconda parte della passata stagione aveva avuto delle prestazioni importanti. Nell'attuale campionato invece sta trovando poco spazio, soffrendo la concorrenza sulla fascia sinistra dei compagni Filip Kostic e di Andrea Cambiaso e anche per questo motivo potrebbe lasciare Torino a gennaio.