La Juventus sarebbe interessata all'acquisto della punta Jovan Mijatovic, classe 2005, attualmente alla Stella Rossa di Belgrado. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, riportate dalla testata sportiva Marca, la società bianconera dovrà tuttavia fronteggiare per il giovane attaccante la concorrenza dei russi dello Zenit San Pietroburgo e degli olandesi del Feyenoord, entrambi pronti a lanciarsi nell'acquisto già nel mese di gennaio.

Il baby Mijatovic piacerebbe alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Jovan Mijatovic, punta classe 2005 della Stella Rossa di Belgrado valutato circa due milioni di euro.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026 e sarebbe seguito anche da società come lo Zenit San Pietroburgo e il Feyenoord.

La Juventus penserebbe a lui per un percorso professionale che inizierebbe dalla formazione Next Gen bianconera, impegnata nel campionato di Serie C.

L'attaccante è sempre più protagonista con la prima squadra della Stella Rossa di Belgrado

Dotato di grande velocità e un notevole istinto per il gol, Mijatovic si è messo in evidenza nei mesi scorsi grazie alle sue prestazioni sia in Super Liga Srbije con la prima squadra, sia in Youth League: in particolare nella "Champions League giovanile" ha segnato due gol in due match disputati

Il suo apporto principale però lo ha dato con la prima squadra della Stella Rossa di Belgrado, nonostante sia stato schierato soprattutto nel secondo tempo.

Nel campionato serbo ha disputato 13 partite segnando otto gol e fornendo due assist. A questi bisogna aggiungere una presenza (con un gol) nella Coppa della Serbia e quattro presenze in Champions League, sempre entrando dalla panchina.

Un riepilogo sulla carriera di Mijatovic e le sue caratteristiche

Nato nel luglio del 2005, Jovan Mijatovic all'età di 15 anni è stato promosso nell'under 17 della Stella Rossa, poi nel 2022 era arrivata la promozione nella formazione under 19, prima della cessione in prestito al Graficar per pochi mesi.

Dal Calciomercato estivo del 2022 è parte integrante della prima squadra del club della capitale serba.

A livello di rappresentativa nazionale, Mijatovic ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Serbia e attualmente fa parte del giro della nazionale under 19 con la quale ha disputato finora 13 match e segnato quattro gol.

Alto 179 centimetri, Mijatovic è una punta centrale di piede mancino, che all'occorrenza può essere impiegato in un tridente offensivo anche sulla fascia destra o su quella sinistra.