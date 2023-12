Il Tottenham è attualmente alla ricerca di rinforzi per il settore centrocampo dopo l'infortunio subito da Bentancur, considerando anche due dei centrocampisti attualmente in rosa Bissouma e Sarr fra gennaio e febbraio non ci saranno per la Coppa d'Africa. Uno dei giocatori finiti nel mirino degli inglesi è Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus. Il calciatore italiano è sotto contratto con i bianconeri fino al 2028 e sembra attirare l'attenzione del Tottenham, che sta esplorando le possibilità sul mercato per aggiungere un nuovo elemento al centrocampo.

Nonostante l'interesse evidente della società inglese per il centrocampo, attualmente è da escludere una cessione del giocatore della nazionale italiana, sia per motivi numerici che di importanza tecnica all'interno della rosa bianconera. Locatelli ha più volta ribadito di voler rimanere nella società bianconera, aspetto che inevitabilmente pesa su un'eventuale trattativa di mercato.

Il Tottenham valuta rinforzi a centrocampo

Il recente infortunio di Rodrigo Bentancur, che non sarà disponibile per due mesi e mezzo, ha reso problematici i piani del tecnico Ange Postecoglou, soprattutto considerando l'importanza di avere una rosa competitiva nella corsa alla conquista della Champions League.

Il Tottenham sembra aver messo nel mirino anche Kalvin Phillips, centrocampista che sarebbe in uscita dal Manchester City e che susciterebbe grande interesse anche nella Juventus.

Questo crea una situazione in cui il Tottenham potrebbe diventare una concorrente nella corsa per l'acquisizione del centrocampista inglese.

Il Tottenham potrebbe confermare Hojbjerg, giocatore seguito dalla Juventu

Inoltre, il Tottenham potrebbe trovarsi nella difficile situazione di decidere se vendere o meno Emil Hojbjerg.

Il centrocampista della nazionale della Danimarca è molto apprezzato dalla Juventus, ma l'infortunio di Bentancur potrebbe rendere difficile qualsiasi trattativa.

Tuttavia, vista l'attenzione del Tottenham su Manuel Locatelli della Juventus, c'è la possibilità che Hojbjerg venga utilizzato come possibile pedina di scambio per abbassare le pretese della Juventus.

Le indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa spagnola non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani anche perché il centrocampista italiano è considerato un giocatore importante per Allegri. Il recente prolungamento di contratto fino a giugno 2028 conferma la fiducia anche della società bianconera per il centrocampista. Un contributo importante quello che sta dando in questa stagione Locatelli, condizionato nelle ultime settimane da una frattura alle costole anche se ormai recuperato e pronto a una maglia da titolare nella prossima partita col Napoli.