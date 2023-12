Cristiano Giuntoli continua a scandagliare il mercato alla ricerca di quei profili utili a rinforzare la Juventus con particolare riguardo ai parametro zero: in quest'ottica va letto l'interesse per Thomas Muller, perno del Bayern Monaco il cui contratto scadrà però a giugno 2024.

Dopo una lunghissima esperienza in Baviera il calciatore potrebbe prendere in considerazione di concludere la carriera altrove con anche Milan e Inter potenzialmente interessante all'esperto centrocampista tedesco.

Muller piace alle big italiane ma guadagna 15 milioni netti l'anno

Una carriera quella di Muller spesa interamente per il Bayern Monaco, con i teutonici finora ha disputato 769 match segnando 279 gol e fornendo 266 assist ai suoi compagni: 12 campionati, 6 Coppe di Germania, 8 Supercoppe di Germania, 2 Champions League e 2 Mondiali per Club in 14 stagioni in prima squadra - oltre al Mondiale vinto con la Germania nel 2014 - il ricchissimo palmares del trequartista di Tuchel che starebbe però considerando di concludere la carriera altrove.

Trattandosi di un possibile parametro zero, se Juventus, Inter o Milan vorranno davvero provare ad ingaggiarlo dovranno formulare un'offerta all'altezza considerando anche che attualmente Muller percepisce 15 milioni netti: nessuna big del calcio di casa nostra potrebbe arrivare a tanto, segno di come dovrebbe essere Muller a spingere nel caso facendo una scelta di vita.

Dove giocherebbe Muller in Juventus, Inter e Milan

Guardando alle caratteristiche tecniche, il profilo di Muller potrebbe sposarsi perfettamente col 4-2-3-1 del Milan, laddove potrebbe agire da trequartista sotto punta o all'occorrenza largo a sinistra al posto di Leao. Nella Juventus e nell'Inter, che oggi si schierano col 3-5-2, collocarlo sarebbe più complicato ma non impossibile: coi nerazzurri potrebbe essere schierato come mezzala in vece di Mkhitaryan o all'occorrenza sotto punta alle spalle di Martinez o Thuram.

Discorso molto simile per i bianconeri, laddove potrebbe agire dietro la prima punta (ma all'occorrenza anche insieme ad una seconda punta per dare vita ad un attacco 'leggero' senza punti di riferimenti per gli avversari) o a centrocampo, come mezzala di inserimento, magari 10 15 metri più avanti rispetto al raggio d'azione degli altri centrocampisti.

Fin qui chiaramente si parla solo di indiscrezioni: un profilo come quello di Muller potrebbe tranquillamente scegliere gli USA o l'Arabia Saudita, sia per una questione economica che di pressione. Tutto dipenderà dalla reale volontà o meno di proseguire in Europa nel calcio che conta.