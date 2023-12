L'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ospite a 'Una Signora per due' ha parlato del futuro della presidenza e rispondendo in particolar modo alle indiscrezioni di mercato che parlano di una società bianconera pronta ad affidarsi a Platini per tale ruolo. Secondo Moggi però al momento servirebbe una figura non tanto iconica quanto che abbia competenze gestionali quale potrebbe essere Giorgio Chiellini.

L'ex direttore generale della Juventus Moggi ha suggerito Chiellini come presidente

'Platini Presidente? Non sono per le icone. L'unico che potrebbe dare una apporto a questa società è Chiellini'.

Queste le dichiarazioni di Luciano Moggi. L'ex direttore generale della Juventus ha aggiunto: 'Noi avevamo un rapporto eccellente con Roberto Bettega, ma non è facile trovare ex giocatori di quel calibro, con cui abbiamo avuto un rapporto di collaborazione vera'.

Moggi ha elogiato anche il lavoro di figure manageriali Cristiano Giuntoli, sottolineando la loro competenza nella gestione finanziaria e strategica delle società di calcio.

Le dichiarazioni di Moggi sulla Juve di questa stagione

Luciano Moggi ha voluto parlare anche di altri argomenti alla 'Signora per due', fra questi anche la crescita della squadra bianconera in questa stagione. L'ex direttore generale della Juventus ha condiviso le sue osservazioni sulla squadra attuale, evidenziando una certa maturità nel gruppo che è emersa grazie a giocatori come Daniele Rugani e Moise Kean.

Moggi sottolinea che entrambi i giocatori, in passato dati in prestito, sono ora diventati punti di forza per la Juventus, mettendosi in evidenza e contribuendo alla crescita complessiva del team.

Riguardo alla maturazione del gruppo, Moggi riconosce che, sebbene non sia eccessiva in termini di qualità, esiste comunque. Questo processo di maturazione è stato alimentato dalla presenza di giocatori che hanno accumulato esperienza in diverse squadre in Italia prima di ritornare alla Juventus.

Luciano Moggi sull'idea di gioco della Juventus

Inoltre, Moggi ha sottolineato una caratteristica importante sul gioco della Juventus attuale. La squadra è in grado di difendersi efficacemente quando è necessario, dimostrando una capacità di arroccarsi dietro e resistere agli attacchi avversari. Questa abilità difensiva è stata descritta come un elemento importante per la squadra.

L'ex direttore generale della Juve ha fatto riferimento poi alla vittoria della squadra bianconera contro il Monza, sottolineando che questo risultato fornisce un'indicazione positiva per l'andamento della stagione. Ha suggerito che la squadra potrebbe superare le previsioni iniziali, indicando che l'annata potrebbe riservare sorprese più positive del previsto. La vittoria a Monza ha quindi fornito un segnale positivo riguardo alle potenzialità della Juve nella stagione attuale.