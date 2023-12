L'Inter studia come risolvere i problemi legati alla corsia destra dopo gli infortuni occorsi a Juan Cuadrado e Denzel Dumfries. I dirigenti nerazzurri meditano di intervenire sul mercato già a gennaio con l'ultimo nome utile che sarebbe quello di Gabriele Zappa del Cagliari.

La trattativa può essere favorita dagli ottimi rapporti che hanno i due club ma se non dovesse essere raggiunto un accordo lo staff tecnico dell'Inter potrebbe decidere di non intavolare nessun'altra operazione e di risolvere il tutto con lo spostamento di Matteo Darmian e l'arretramento di Bisseck che tanto sta bene facendo nelle ultime apparizioni.

Dal Cagliari il possibile rinforzo per la corsia destra

L'Inter avrebbe pensato a Gabriele Zappa per rinforzare la corsia destra. Il calciatore potrebbe arrivare già a gennaio avendo un contratto in scadenza nel 2025. I dirigenti nerazzurri avrebbero pensato a lui perché è cresciuto nel vivaio proprio dell'Inter, sarebbe anche una mossa strategica per quanto riguarda la lista Uefa che verrà ripresentata a gennaio, nella quale non sarà presente Juan Cuadrado. Il colombiano ha deciso di operarsi dopo il problema al tendine e sarà fuori per circa 3 mesi. Zappa è in grado di giocare sia a tutta fascia nel centrocampo a cinque che come terzino nei quattro di difesa, appare dunque come un profilo duttile e prelevabile con profitto per il futuro.

Inter: Darmian potrebbe traslocare sulla corsia destra

In attesa di recuperare anche Denzel Dumfries, che dovrebbe rientrare nelle prossime settimane, sarà Darmian a giocare sulla corsia destra. L'Inter potrebbe di fatti decidere di risolvere internamente l'emergenza sulla corsia destra dato che da una parte rientrerà a breve Benjamin Pavard e dall'altra sta emergendo con grande personalità Yann Bisseck, che dopo un inizio complicato si sta ritagliando il proprio spazio.

Le dichiarazioni di Javier Zanetti sul mercato dell'Inter

E' stato lo stesso Zanetti a margine dei sorteggi di Champions League tenutisi oggi a Nyon ad evidenziare come i nerazzurri cerchino comunque dei rinforzi per la fascia destra: "In questo momento l’unico caso che abbiamo è quello di Cuadrado, calciatore che ha deciso di operarsi e che perderemo per tre mesi. Siamo quindi in cerca di un’opportunità di mercato che ci permetta di sopperire all’assenza di Juan".

Un altro nome low cost al riguardo potrebbe essere quello di Toljan del Sassuolo.