Nahuel Molina torna nel mirino della Juventus: il calciatore ex Udinese, giù seguito dai bianconeri di Torino nel 2022 quando poi si trasferì all'Atletico Madrid, sta fornendo prestazioni non all'altezza del rendimento esibito nei primi mesi in Spagna e nel proseguo con l'Argentina con cui appena un anno fa ha vinto il Mondiale e potrebbe dunque finire sul mercato. Giuntoli vorrebbe prelevarlo a gennaio con la formula del prestito.

Molina piace alla Juventus per sopperire alle difficoltà di inserimento di Weah

Nell'ultima partita giocata dai Colchoneros al San Mamés di Bilbao, Molina ha disputato solo i primi 45 minuti tempo venendo sostituito nell'intervallo, una situazione che si era già verificata nella precedente gara contro il Barcellona.

Nelle ultime dieci partite l'argentino ha completato solo tre incontri, da qui la possibilità che finisca sul mercato. In generale quest'anno Molina ha disputato 13 match in Liga segnando 2 gol e fornendo 1 assist oltre a 6 gare e 2 assist in Champions League.

Alla Juventus farebbe molto comodo date le difficoltà di inserimento di Timothy Weah, spesso infortunato e quando disponibile comunque poco impiegato da Allegri, che in fascia gli sta ormai costantemente preferendo McKennie o Cambiaso.

L'asse di mercato tra Atletico Madrid e Juventus potrebbe diventare molto caldo a gennaio: Giuntoli sarebbe di fatti interessato anche a Rodrigo De Paul per il centrocampo, mentre i madrileni sarebbero a loro volta interessati a Dusan Vlahovic, che con sole 5 reti fin qui messe a segno in Serie A sta clamorosamente deludendo le attese.

Non è dunque escluso che uno o più calciatori possono spostarsi già nella sessione invernale da Madrid a Torino o fare il percorso inverso.

Come giocherebbe Molina alla Juventus

Nahuel Molina darebbe la possibilità ad Allegri di potersi affidare al 4-3-3 o al 4-4-3 essendo perfetto per giocare largo a destra in una difesa a quattro.

Al momento all'Atletico Madrid gioca da quinto di centrocampo a tutta fascia, proprio per questo si adatterebbe molto facilmente al gioco della Juventus, che oggi si schiera di base proprio col 3-5-2.

In ultimo ma non meno importante, Molina conosce bene il campionato e non avrebbe problemi di adattamento: in ultimo l'esterno albiceleste potrebbe agire anche da attaccante avanzato sempre nel 4-3-3, cosa che consentirebbe ad Allegri di schierare un tridente oggi non proponibile perchè manca in rosa proprio un esterno destro d'attacco. Molina ha già ricoperto il ruolo in alcune gare ai tempi dell'Udinese e potrebbe così ripercorrere le orme di Cuadrado, che proprio Allegri per anni ha sfruttato come jolly della fascia destra.