L'Inter studia i profili che potrebbero rinforzare la rosa del futuro. Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti per Piotr Zielinski che non dovrebbe rinnovare con il Napoli ma è in attacco che sta prendendo forma il vero sogno dei nerazzurri che vorrebbero assicurarsi il talento cristallino di Joshua Zirkzee.

In uscita potrebbero esserci Alexis Sanchez, già per gennaio, e Denzel Dumfries, per cui eventuali offerte verranno valutate in estate e non prima.

Zielinski colpo a parametro zero: il sogno davanti è Zirkzee

Il club degli Zhang è sempre più vicino a Zielinski che ha il contratto in scadenza con il Napoli a giugno.

Il polacco non dovrebbe rinnovare nonostante la proposta dei campani e sarebbe stato già contattato dai nerazzurri che lo ritengono un profilo congeniale al 3-5-2 di Simone Inzaghi. Probabile che nella mente dei dirigenti dell'Inter l'idea sia quella che il mediano ex Empoli vada a sostituire in rosa Henrix Mxit'aryan.

Per quanto riguarda l'attacco l'Inter avrebbe invece messo nel mirino Zirkzee. Il calciatore del Bologna costa 40 milioni di euro e sarebbe finito nel mirino di tutte le big italiane e straniere: il centravanti felsineo ha tra l'altro appena eliminato dalla Coppa Italia Lautaro e compagni confezionando due assist al bacio, di tacco uno e con un filtrante dopo un tunnel su Acerbi l'altro, che hanno consentito al Bologna di ribaltare l'iniziale 1-0 firmato da Carlos Augusto.

Dove giocherebbe Zirkzee nell'Inter

Il centravanti felsineo si sta imponendo all'attenzione dei più per delle qualità tecniche straordinarie: l'olandese ha velocità e dribbling che combinate ad una visione di gioco più da centrocampista che da attaccante ne fanno un profilo unico nel suo genere. Di recente la punta di Thiago Motta ha anche alzato i giri del motore a livello realizzativo mettendo a segno, nelle 16 giornate fin qui disputate, 7 reti e 2 assist.

Nell'Inter di Simone Inzaghi potrebbe certamente agire come attaccante nei due davanti, sia come prima che come seconda punta: il suo valore ne risulterebbe forse amplificato proprio in quest'ultimo ruolo, data la capacità di imbeccare i compagni e mandarli in porta. L'Inter del resto ha solo due certezze davanti (Martinez e Thuram) e nel prossimo futuro dovrà costruire una panchina più competitiva, ecco che Zirkzee andrebbe ad arricchire e non poco il fronte offensivo nerazzurro.

Due big potrebbero partire tra gennaio e giugno

L'Inter potrebbe poi salutare Sanchez e Denzel Dumfries. Il primo non è stato molto incisivo fin qui e potrebbe partire già a gennaio se dovessero concretizzarsi delle offerte dall'Arabia Saudita. Il secondo, invece, ha il contratto in scadenza nel 2025 ma vorrebbe almeno 5 milioni di euro annui per rimanere alla Pinetina.

I dirigenti milanesi non vogliono andare oltre i quattro milioni (stipendio molto simile a quello offerto a Dimarco), l'accordo per la fumata bianca appare dunque ad oggi molto lontano. Sulle sue tracce ci sarebbero Manchester United e Chelsea, il cartellino costa attorno ai 25-30 milioni di euro.