Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski è all'ultimo anno di contratto con la società campana, una situazione che potrebbe portare ad un suo addio a parametro zero a giugno. Fra le società interessate al giocatore ci sarebbero Inter e Juventus [VIDEO], che potrebbero sfidarsi sul mercato per il nazionale della Polonia.

Zielinski sarebbe una richiesta di Simone Inzaghi, per quanto riguarda invece la società bianconera la presenza di Cristiano Giuntoli potrebbe agevolare il suo approdo a Torino.

Il giocatore Zielinski potrebbe approdare all'Inter o alla Juventus nella stagione 2024-2025

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Inter e Juventus potrebbero sfidarsi sul mercato per Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli in scadenza di contratto a giugno. Attualmente sembra difficile il prolungamento di contratto del giocatore, ci sarebbe distanza fra offerta della società campana e richieste del giocatore. Per questo è probabile che il giocatore lasci a parametro zero. Fra le società interessate ci sarebbero le due in lotta per il titolo. Zielinski sarebbe ideale per la Juventus perché porterebbe qualità ma anche gol, come sta dimostrando al Napoli nelle ultime stagioni. All'Inter invece aggiungerebbe altra qualità ad un settore che evidentemente è formato da diversi giocatori importanti.

In questo inizio stagione il centrocampista ha disputato fino ad adesso 13 match nel campionato italiano segnando 2 gol e fornendo altrettanti assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 5 match un gol ed un assist in Champions League.

Il giocatore Zielinski è arrivato in Italia nel 2011 acquistato dall'Udinese

Cresciuto nel Lubin, Zielinski si è trasferito nel 2011 all'Udinese giocando in Primavera. La promozione in prima squadra è arrivata nel 2012 fino alla cessione in prestito all'Empoli nel 2014. Due stagioni nella società toscana fino al ritorno all'Udinese e al trasferimento nel 2016 al Napoli per 16 milioni di euro.

E' stato uno dei primi rinforzi di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo del Napoli. E proprio l'ottimo rapporto fra i due potrebbe agevolare un eventuale approdo del centrocampista a Torino anche se la strategia principale della società bianconera rimane sempre quella di valorizzare i giovani.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche per rinforzare il mercato a gennaio. La società bianconera difficilmente investirà sui cartellini, si valuta un prestito con obbligo di riscatto a giugno, magari che si attiva con la qualificazione alla Champions League per la stagione 2024-2025. I preferiti sarebbero Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e Fabian Ruiz del Paris Saint Germain, entrambi hanno un prezzo di mercato di 30 milioni di euro.