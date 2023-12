L'Inter valuta i profili per rinforzare la rosa del futuro ma deve risolvere un problema molto importante per la corsia destra. Juan Cuadrado ha deciso di operarsi per il persistere del problema al tendine e sarà out per circa 3 mesi. Il nome che interessa sarebbe quello di Tiago Djalo del Lille ma i dirigenti preferirebbero ingaggiarlo a zero a fine stagione.

Per il centrocampo ci sarebbe stata un'accelerata per Piotr Zielinski del Napoli, mentre la Salernitana chiederebbe già a gennaio le prestazioni di Stefano Sensi che ha il contratto in scadenza a giugno.

Inter: valutazioni su Djalo, contatti per Zielinski

L'Inter è molto attenta ai profili che si svincoleranno a parametro zero. Tiago Djalo è un obietto e, visto l'infortunio di Cuadrado, si potrebbero accelerare le trattative per bloccarlo in vista della prossima stagione. L'ex Milan non dovrebbe anticipare il suo arrivo perché Marotta non vorrebbe pagare il prezzo del cartellino. Un colpo a basso costo potrebbe esser Piotr Zielinski del Napoli che non dovrebbe rinnovare con il Napoli. Il polacco sarebbe il primo nome di Giuseppe Marotta che avrebbe già formalizzato un'offerta. La conferma è arrivata da Fabio Santini.

"Posso dire che Zielinski l'Inter lo ha già preso. Il contratto sarà di 2 anni più 2: i primi due anni a 3 milioni e mezzo più bonus, gli altri due da definire.

Giocatore in dirittura d'arrivo ad Appiano Gentile". Ha dichiarato il giornalista direttamente sul Canale Twitch.

Sensi in uscita

A centrocampo potrebbe far posto all'ex Empoli Stefano Sensi che non ha rinnovato il contratto e che interesserebbe alla Salernitana per la seconda parte di stagione. I nerazzurri potrebbero cederlo ai campani in prestito e sarebbero disposti anche a chiedere il prestito di Dia che non sta vivendo un buon momento con la società e la tifoseria granata , infatti, avrebbe chiesto la cessione già a a giugno.

Difficile che si possa procedere con uno scambio secco ma il prestito per entrambi potrebbe essere una soluzione che renderebbe felici entrambe le parti. Dia farebbe comodo all'attacco dell'Inter che è in emergenza dopo l'ennesimo problema muscolare che costringerà Sanchez a saltare la Lazio.

Ausilio svela la possibile soluzione per avere risolvere offensivo

L'Inter potrebbe anche pensare di inserire Mkhitaryan nel parco attaccanti. La rivelazione è arrivata direttamente dal dirigente Piero Ausilio che ha confermato a margine della IX edizione del Premio Sportivo Fortunato De Agazio.

"Mkhitaryan ha fatto tante partite da seconda punta. All'inizio della sua carriera era soprattutto un attaccante all'occorrenza c'è anche lui come quinto". Questa mossa tattica dovrà però essere confermata da Inzaghi che preferisce schiere l'armeno quasi sempre come mezzala.