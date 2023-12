L'eventuale partenza di Samuel Iling-Junior potrebbe agevolare il mercato della Juventus a gennaio, soprattutto per quanto riguarda il rinforzo a centrocampo. L'obiettivo è individuare un giocatore con spiccate doti offensive, in grado di colmare la lacuna lasciata da Pogba, il cui contributo in zona assist e gol è stato particolarmente significativo.

Uno dei nomi che attira l'attenzione del club è Georgiy Sudakov, talentuoso centrocampista ucraino di 21 anni attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk. Sudakov ha recentemente dovuto salutare il palcoscenico della Champions League, e la prospettiva di un trasferimento in una società importante come la Juventus potrebbe rappresentare un'occasione irresistibile per il giovane talento di Bryanka.

La Juventus valuterebbe l'acquisto di Sudakov

La Juventus, attualmente in lotta per il titolo nel campionato italiano offre un contesto competitivo attraente per Sudakov. Una stagione quella del centrocampista di 21 anni davvero importante fra competizioni nazionali e Champions League. Fino ad adesso ha disputato 6 match nella competizione europea, 10 match nel campionato ucraino con 2 gol e 2 match con un assist nella Coppa d'Ucraina. La sua valutazione di mercato è superiore ai 30 milioni di euro ma è evidente che l'eventuale cessione di Iling-Junior (valutato 20 milioni di euro) garantirebbe una somma importante da investire per l'acquisto del centrocampista ucraino.

Il futuro professionale di Iling-Junior

Per quanto riguarda Samuel Iling-Junior contro il Genoa è stato schierato nel secondo tempo da Massimiliano Allegri dopo diversi match nei quali non ha raccolto minutaggio. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto.

Sul centrocampista ci sarebbero diverse società inglesi, su tutte il Tottenham e il Brighton, oltre all'Olympique Marsiglia. Evidente come la probabilità di una sua partenza sia molto concreta anche in considerazione del fatto che a gennaio rientrerà dall'infortunio anche De Sciglio e questo significa meno occasioni per giocare.

Come giocherebbe la Juve con Sudakov

La Juventus in caso di arrivo di Georgyi Sudakov avrebbe una mezzala d'inserimento ideale per il 3-5-2 di Allegri. Andrebbe ad integrare il centrocampo formato da Locatelli e Rabiot, con quest'ultimi che garantirebbero una fase difensiva più spiccata a dispetto dell'ucraino, che darebbe un supporto al settore avanzato sia per quanto riguarda gli assist che i gol. Il giocatore dello Shakhtar Donetsk può giocare anche da trequartista in un 4-2-3-1. Difficile però al momento pensare ad un cambio di modulo da parte del tecnico livornese.