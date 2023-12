Il Direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli è al lavoro sull'acquisto di giovani talenti di qualità, in particolare per il centrocampo e il settore avanzato. Fra i numerosi nomi valutati, si è aggiunto nelle ultime ore quello del trequartista classe 2001 Thiago Almada. Il giovane argentino di 22 anni originario di Buenos Aires è determinato a compiere il grande salto della carriera in Europa e sta attirando l'attenzione anche di diverse società di Premier e Liga spagnola.

Almada era già seguito da Cristiano Giuntoli quando era direttore sportivo del Napoli, adesso il nuovo dirigente bianconero sembra intenzionato a tornare all'assalto per provare a portarlo a Torino.

La Juve starebbe valutando l'acquisto di Thiago Almada

Il giovane trequartista oggi milita nell'Atlanta in MLS: nel 2023 in 31 partite ha messo a segno 11 reti e firmato 16 assist imponendosi all'attenzione dei grandi club d'Europa a fronte di una valutazione ad oggi non proibitiva che si attesa attorno ai 25 milioni di euro, un investimento dunque alla portata delle casse bianconere.

Stando alle ultime indiscrezioni, Giuntoli vorrebbe prelevarlo in prestito con diritto di riscatto, il tutto sempre al fine di mantenere un equilibrio tra competitività e sostenibilità finanziaria. Il problema è la folta concorrenza di diverse altre big del calcio europeo che potrebbe far lievitare il prezzo del cartellino scatenando un'asta alla quale invece la Juventus non avrebbe la forza di iscriversi: servirà dunque muoversi con tempestività o lavorare a delle cessioni per ottenere la liquidità necessaria.

Possibili gli addii di Samuel Iling-Junior e Kenan Yildiz

Potrebbe allora essere Samuel Iling-Junior il sacrificato sull'altare del bilancio: in Italia l'esterno inglese non sembra avere molte pretendenti, eccezion fatta per alcuni timidi rumors che volevano ad inizio stagione il Bologna e il Sassuolo interessate al profilo dell'ex Next Gen che ama giocare largo a sinistra in un tridente, motivo per il quale nella Juventus di Massimiliano Allegri, che si schiera col 3-5-2, stenta a trovare il giusto spazio.

In Europa la musica sembra essere diversa: su di lui ci sarebbe infatti l'interesse del Tottenham, che cerca un giocatore in grado di rimpiazzare Ivan Perisic, e dell'Olympique Marsiglia: Giuntoli valuta il cartellino dell'esterno ex Chelsea tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Non solo Iling: anche Kenan Yildiz potrebbe infatti lasciare Torino dato che su di lui si registra il forte interesse del Liverpool, che sarebbe rimasto abbagliato dalle capacità del centravanti turco, in gol nell'ultima pausa delle nazionali contro la Germania.

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non perde mai occasione di tesserne pubblicamente le lodi - 'Stoppa il pallone in modo meraviglioso, diventerà un calciatore incredibile' ha detto di lui nelle scorse settimane - ma oggi trova poco spazio, chiuso da Vlahovic, Chiesa, Kean e Milik. Per un'offerta fuori mercato, da 30-35 milioni, i bianconeri lo lascerebbero senza dubbio partire come fatto già in passato con profili simili, su tutti quello di Kingsley Coman, ceduto a inizio a carriera al Bayern Monaco per 27 milioni di euro e dopo esploso in Baviera.