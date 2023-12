Il portiere italiano Gianluigi Donnarumma, attualmente al Paris Saint-Germain, sta attraversando un periodo difficile, evidenziato anche dalla sua recente espulsione durante la partita di Ligue 1 contro il Le Havre, arrivata pochi giorni dopo un errore commesso in Champions League contro il Newcastle. Una situazione che ha incrementato il disappunto dei tifosi della società francese e che potrebbe anche portarlo a perdere la maglia da titolare, al punto che non sarebbe da scartare una partenza del portiere italiano nel Calciomercato estivo. Fra le società che potrebbero essere interessate al giocatore ci sarebbe anche la Juventus, anche se la trattativa sarebbe molto complicata e onerosa.

Gianluigi Donnarumma è stato espulso nel match contro il Le Havre

Il portiere del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma, 24 anni, è stato allontanato dal campo dopo soli 10 minuti di gioco nel match contro il Le Havre a causa di un brutto intervento su Casimir, attaccante avversario, con un calcio involontario al petto. Il cartellino rosso ha costretto l'allenatore Luis Enrique a far entrare il secondo portiere Arnau Tenas. Il portiere italiano era già stato al centro delle polemiche dopo l'errore commesso in Champions League contro il Newcastle, che potrebbe influire sulla qualificazione agli ottavi di finale.

La reazione dei tifosi del PSG dopo questi due episodi non si è fatta attendere e in molti adesso sembra esserci una crescente preferenza per Tenas, giovane portiere spagnolo di 22 anni.

Donnarumma non ha fatto il salto di qualità definitivo: torna l'ipotesi cessione

Occorrerà valutare quali saranno le scelte di Luis Enrique riguardo alla porta nelle prossime settimane. Ma qualora Donnarumma non dovesse essere considerato titolare nella seconda parte della stagione, allora non sarebbe da escludere una cessione da parte dei parigini in estate, a tre anni dal suo arrivo nel club a parametro zero.

Più volte nel corso degli anni i media e vari opinionisti hanno parlato di un interesse in particolare per lui da parte della Juventus. Attualmente però Donnarumma ha un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026 con la società francese e molto difficilmente il club bianconero (così come qualsiasi altra società italiana) sarebbe in grado di sostenere uno stipendio così alto. Nel caso dovesse decidere di ritornare in Italia, Donnarumma quindi dovrebbe evidentemente accontentarsi di un ingaggio minore.