Piotr Zielinski per rinforzare la mediana della Juventus e iniziare a rendere competitiva la squadra in vista del possibile ritorno in Champions League: è questo il programma che il ds Cristiano Giuntoli ha in mente per dare avvio alla politica di rafforzamento della compagine bianconera che necessita di elementi di maturità ed esperienza in grado di rendere il gruppo pronto a tornare a calcare i palcoscenici europei.

Giuntoli vorrebbe 'scippare' al Napoli anche Giuseppe Pompilio e Maurizio Micheli per rafforzare la dirigenza bianconera con il gruppo che tanto bene ha fatto con lui all'ombra del Vesuvio negli ultimi 8 anni.

La Juventus starebbe lavorando all'ingaggio a parametro zero di Zielinski, Juve e Napoli potrebbero sfidarsi anche per Samardzic

Il centrocampista polacco Piotr Zielinski è diventato un obiettivo di grande interesse per la Juventus, che ha messo gli occhi sulla forte mezzala polacca sia per la qualità del calciatore che per la sua particolare situazione di contratto essendo il suo accordo col Napoli in scadenza a giugno 2024. La Vecchia Signora spera di aggiungere Zielinski alla sua rosa a partire dalla prossima stagione, senza dunque pagarne il cartellino, ma per riuscirci dovrà battere la concorrenza dell'Inter che mostra da tempo interesse per il talento polacco.

Sempre col Napoli la Juventus potrebbe doversi ritrovare a duellare per un altro centrocampista, Lazar Samardzic dell'Udinese, che costa attorno ai 20 - 25 milioni di euro: la mezzala tedesca naturalizzata serba è dotata di grande qualità tecnica, ama agire partendo da destra e potrebbe essere impiegata anche sotto punta e dunque in attacco.

Il centrocampista di Cioffi ha solo 21 anni, altro elemento di attrattiva per le big che potrebbero così contrattualizzare un giovane prospetto.

Dove giocherebbe Zielinki nella Juventus

Il calciatore polacco si prefigura come molto duttile, altra qualità molto ben vista dalle parti della Continassa: Zielinski potrebbe agire nei tre di centrocampo, dunque sulla linea mediana, ma anche più avanti nel campo, come trequartista a supporto della prima punta o di due punte.

Nella Juventus di Massimiliano Allegri Zielinski potrebbe dunque giocare a destra in un centrocampo a 3 con Adrien Rabiot e Manuel Locatelli oppure come centrocampista avanzato, dietro al due Vlahovic-Chiesa: a questo riguardo rileva sottolineare come nelle prime stagioni della carriera, ma anche agli esordi in bianconero, Allegri abbia spesso fatto riferimento al modulo che prevede un trequartista alle spalle di due punte.

La Juventus valuterebbe l'ingaggio di due dirigenti del Napoli: Pompilio e Micheli

La strategia della Juventus, però, non si limita solo ai giocatori sul campo. Giuntoli sta cercando di rafforzare anche il reparto dirigenziale della squadra, mirando a portare nella sua squadra l'ex collaboratore personale dei tempi di Napoli, Giuseppe Pompilio, oltre al capo scout Maurizio Micheli, il tutto con l'intento di potenziare la struttura dirigenziale della Vecchia Signora traghettandola di nuovo ai vertici del calcio italiano ed europeo.