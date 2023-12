Nella giornata del 4 dicembre Cristiano Giuntoli è intervenuto al "Golden Boy", dove è stato premiato con il "Greatest challenge of the year 2023", dopo la stagione scorsa in cui ha vinto il campionato al Napoli. A margine di tale evento il dirigente della Juventus ha parlato con la stampa, spiegando che la rosa bianconera fa affidamento su tutti i giocatori, compresi quelli che hanno raccolto meno minutaggio rispetto agli altri, in particolare ha confermato la fiducia a Hans Nicolussi Caviglia e Samuel Iling-Junior.

"Mercato di gennaio? Intanto vogliamo continuare con il nostro progetto di sostenibilità e competitività. Per fare questo dobbiamo essere molto attenti alle occasioni che arriveranno più avanti", sono state queste le dichiarazioni di Cristiano Giuntoli durante la premiazione del Golden Boy nella giornata di lunedì 4 dicembre a Torino.

Il Football Director della società bianconera ha aggiunto: "In questo momento pensiamo ai nostri calciatori, ce ne sono tanti bravi che hanno giocato poco come Nicolussi Caviglia e Iling. Contiamo che loro ci possano dare una grande mano".

Cristiano Giuntoli ha parlato anche di Matias Soulé, protagonista finora di una stagione importante al Frosinone: "Soulé è un giocatore molto bravo, siamo molto felici, sta facendo molto bene, vuol dire che il programma e il percorso che abbiamo segnato sta dando buoni frutti".

Riguardo ai rinnovi contrattuali, il dirigente bianconero ha invece affermato: "Stiamo parlando un po' con tutti perchè vogliamo dare continuità a questo gruppo che ci sta dando grandi soddisfazioni. Nessuno in particolare, ma stiamo stringendo buoni rapporti con tutti quanti e siamo fiduciosi che possano continuare con noi nel futuro".

Nicolussi Caviglia piace alla Salernitana, Iling-Junior al Tottenham

Le dichiarazioni di Giuntoli arrivano in un momento in cui i media sportivi parlano di un possibile prestito di Nicolussi Caviglia a gennaio: la Salernitana sarebbe una delle società interessate. Al momento il centrocampista è però molto utile nella rosa bianconera, in quanto rappresenta l'alternativa a centrocampo rispetto a Locatelli.

Per quanto riguarda invece Iling-Junior le ultime indiscrezioni di mercato parlano del'interesse del Tottenham, che sarebbe pronto a spendere 20 milioni di euro per il suo cartellino. Al momento nella rosa juventina l'inglese è la terza alternativa sulla fascia sinistra, in quanto Massimiliano Allegri gli sta preferendo sia Kostic e che Cambiaso in questo inizio di stagione.