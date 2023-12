Il match con il Frosinone darà la possibilità alla Juventus di mettere pressione ad un'Inter già in emergenza a causa delle defezioni di Lautaro Martinez e Federico Dimarco, entrambi out con il Lecce per un problema muscolare. I bianconeri, senza Federico Chiesa, saranno però chiamati ad un compito arduo, battere in trasferta gli uomini di Eusebio Di Francesco. La squadra laziale, dopo aver buttato fuori il Napoli in Coppa Italia, si presente al cospetto dei bianconeri con la volontà di sorprendere ancora una volta.

Juventus, vincere col Frosinone vorrebbe dire mettere pressione ad un'Inter già messa alle corde dagli infortuni

La Juventus nel lunch match di questo sabato calcistico pre-natalizio affronterà il Frosinone in una gara che se vinta, potrebbe riportare i bianconeri a -1 dalla capolista Inter. Un'occasione particolarmente ghiotta per gli uomini di Massimiliano Allegri che hanno la possibilità di mettere pressione ai rivali in un momento delicato della loro stagione. Nelle scorse ore infatti, l'Inter ha perso prima Lautaro Martinez per un problema alla coscia riscontrato dall'argentino nella partita di coppa Italia poi persa con il Bologna per 2 a 1 e poi Federico Dimarco, che nel pomeriggio di ieri si è fermato in allenamento accusando un problema di genere muscolare.

Due pezzi importanti per l'Inter che affronterà in casa e nel tardo pomeriggio il temibile Lecce di Roberto D'Aversa. Anche la Juventus però non sarà chiamata ad un impegno facile ed il Frosinone di Eusebio Di Francesco ha già mostrato in settimana di cosa è capace: la formazione laziale infatti è riuscita a sorprendere tutti, almeno per i modi con i quali lo ha fatto, eliminando il Napoli al Maradona e segnandogli 4 gol senza incassarne neanche uno.

Inoltre il Frosinone come risaputo, schiera nella formazione titolare almeno 2 calciatori della Juventus passati in prestito la scorsa estate, il regista Barrenechea ed il fantasista Matias Soulé. Entrambi, vorranno mostrare al club bianconero le loro vere potenzialità, facendo magari pentire qualche dirigente di averli mandati a giocare altrove troppo presto.

Juventus, Allegri sorride per il rientro di Rabiot ma storce il naso per l'assenza di Chiesa

Anche la Juventus, come l'Inter, dovrà fare a meno di un elemento cardine della propria formazione titolare, Federico Chiesa. L'esterno offensivo non sarà presente nella partita con il Frosinone a causa di un fastidio accusato nelle scorse ore al tendine rotuleo. Se da una parte però Allegri storce il naso per l'assenza di Chiesa, dall'altra può sorridere per il rientro di un calciatore fondamentale, Adrien Rabiot. Il francese ha infatti recuperato dai problemi che lo avevano tenuto fuori dalla gara con il Genoa.