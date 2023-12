Nelle scorse ore il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto sul proprio account social X di Genoa-Juventus, soffermandosi sull'episodio del rigore reclamato dai bianconeri per fallo di mano di Mattia Bani e sottolineando che il regolamento UEFA darebbe ragione all'arbitro e alla sala Var.

Di tutt'altro avviso invece è stato l'ex direttore di gara Luca Marelli, che ai microfoni di Dazn nel post gara, ha evidenziato come agli uomini di Massimiliano Allegri manchi un penalty a favore.

Palmeri: 'Per regolamento il tocco di Bani non è rigore e comunque il Genoa ha fatto ballare la rumba alla Juventus'

In queste ore sta facendo discutere il penalty non assegnato alla Juventus per un tocco di mano del difensore del Genoa Mattia Bani nel match poi finito 1-1.

A tal proposito il giornalista Tancredi Palmeri sul proprio account X ha sottolineato un paragrafo del regolamento UEFA che dimostrerebbe come le proteste dei bianconeri siano infondate: "Si, secondo regolamento quello di Bani non è rigore. E secondo direttiva UEFA pure: caso specifico mostratoci al clinic arbitrale a Montecarlo, ovvero su rimbalzo così ravvicinato non si prende mai in considerazione. Però per me dovrebbe sempre contare la posizione del braccio".

Palmeri, scindendo poi il regolamento da una constatazione personale, ha poi aggiunto ironicamente: "Per me rigore. Ma fa sorridere che gli stessi per cui il tocco di Danilo contro il Verona non lo era, con braccio sì largo e scomposto, adesso gridino allo scandalo".

Il giornalista con un altro post ha poi voluto commentare quello che hanno mostrato le due squadre in campo, ponendo il punto sulla gara giocata dal Genoa: "Che rumba ha fatto ballare il Genoa alla Juventus.

Il bello è che nel primo tempo la Juve ha giocato anche bene. Ma la ripresa del Genoa è stata sontuosa, soppiantando la Juventus sotto ogni aspetto tattico, tecnico e atletico. Che lavoro pazzesco Gilardino".

Marelli invece non ha dubbi: 'Il tocco di Bani è evidente e quello è chiaramente calcio di rigore'

In contrapposizione alle parole di Tancredi Palmeri arrivano quelle di Luca Marelli, ex arbitro che commentando a Dazn il tocco l'episodio del tocco di mano di Bani ha detto: "Il tocco di braccio c'è ed è evidente, questo è rigore.

Penso che il Var abbia visto prima un tocco con la gamba ma il braccio si allarga ed è da subito in posizione punibile. Sono sorpreso che Massa non sia stato richiamato al Var. È un calcio di rigore molto evidente. È chiaramente calcio di rigore".

Marelli, commentando invece l'altro episodio incriminato di Genoa Juventus, vale a dire l'entrata di Malinokvski al minuto 90 sul subentrato Yildiz, ha evidenziato come l'arbitro Massa avrebbe dovuto espellere l'ucraino con un cartellino rosso diretto.