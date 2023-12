Il Crotone affronterà la trasferta dello Stadio Veneziani di Monopoli con diverse assenze. Il tecnico Lamberto Zauli è squalificato e non potrà avere a disposizione il difensore Davide Bove e i centrocampisti Pasquale Giannotti, Andrea D'Errico e Mattia Vitale. La gara, in programma domenica 17 dicembre (ore 18:30) metterà in palio tre punti pesanti per la corsa promozione. A presentare il match nelle ultime ore in conferenza stampa è stato lo stesso tecnico rossoblù che ha affrontato, tre le altre cose, il tema delle squalifiche concesse in settimana dal Giudice Sportivo.

Crotone, quattro assenze

Sono 23 i convocati dal tecnico del Crotone Lamberto Zauli per il match di Monopoli. Gli squali non potranno contare sul difensore Davide Bove, già assente nelle ultime due gare. Per lui in rientro è fissato per il nuovo anno. Ritorno in campo solamente a gennaio per il centrocampista Andrea D'Errico e per il compagno di reparto Mattia Vitale, entrambe fermi da alcuni mesi. Problema fisico nelle ultime giornate anche per il centrocampista Pasquale Giannotti, non convocato per la gara in terra di Puglia. Il Crotone potrà contare sul recupero del difensore e capitano Guillaume Gigliotti.

Mano pesante de Giudice Sportivo

In settimana il Giudice Sportivo ha sancito due giornate di squalifica per il tecnico crotonese Zauli oltre all'inibizione de Direttore Generale Raffaele Vrenna e del presidente calabrese Gianni Vrenna.

"Ci riteniamo vittime di questa situazione - ha sottolineato l'allenatore - perché tutto è spropositato rispetto a ciò che è successo. Per me è successa una cosa da campo e niente più. La narrazione che si fa del Crotone e della società del Crotone non corrisponde alla verità. Questa squadra ha dei valori che sono quelli che la società trasmette".

La società calabrese per tutelarsi dalle scelte prese dal Giudice Sportivo, ritenute spropositate ai fatti accaduti, ha deciso di presentare ricorso alla Corte Sportiva d’Appello nazionale.

Zauli a caccia dei tre punti

Al Veneziani servirà solamente vincere. Obiettivo tre punti per il Crotone che non avrà in panchina il tecnico Lamberto Zauli, squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo dopo i fatti accaduti nell'ultima gara casalinga contro la Juve Stabia.

"Il Monopoli è una squadra allenata molto bene. Gli riconoscono buoni valori, hanno giocatori importanti tra cui il secondo miglior marcatore rosa che è Starita. Dovremo fare una delle nostre migliori partite anche perchè stiamo entrando nel momento cruciale del campionato. Dobbiamo andare a Monopoli cercare di fare la partita e portare a casa i tre punti".