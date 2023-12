La Juventus ha ripreso la preparazione in vista della gara contro il Frosinone. La seduta di oggi 18 dicembre è stata a porte aperte ma in campo non si è visto Adrien Rabiot. Il francese ha saltato la sfida contro il Genoa per un problema al costato e pare ancora non ristabilito a pieno avendo lavorato esclusivamente in palestra: piccolo problema anche per Filip Kostic, anche lui a parte per aver preso un colpo nella sfida del Marassi andando a finire in scivolata addosso ad un tabellone pubblicitario collocato a bordo campo.

Rabiot in dubbio

Nel caso Rabiot non dovesse recuperare per il Frosinone la prima opzione alternativa sarebbe Fabio Miretti che ha preso il posto del numero 25 juventino anche contro il Genoa.

Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Juventus, però, è apparso molto in difficoltà a Marassi ecco che al posto del transalpino potrebbe essere schierato Hans Nicolussi Caviglia (che si è disimpegnato molto bene sia contro il Monza che contro l'Inter) con conseguente spostamento nel ruolo di interno di Manuel Locatelli.

Un'altra soluzione potrebbe condurre ad una modifica del sistema di gioco con passaggio dal 3-5-2 al 4-4-2 e inserimento dal primo minuto del recuperato Timothy Weah. E' ad ogni modo presto per capire se Rabiot potrà recuperare o meno, la gara col Frosinone è in programma per sabato 23 dicembre all'ora di pranzo (12:30).

Magnanelli sprona Iling-Junior durante la seduta d'allenamento

L’allenamento a porte aperte della Juventus ha offerto diversi spunti di riflessione. La squadra ha lavorato con grande intensità e lo staff tecnico ha spronato con insistenza i giocatori a dare sempre il massimo. Francesco Magnanelli, ex calciatore del Sassuolo e da quest'anno collaboratore di Massimiliano Allegri, ha seguito l’allenamento con grande attenzione e durante un’esercitazione ha spronato Samuel Iling Junior a fare meglio soprattutto sotto porta.

Le indicazioni dello staff sono state subito assimilate dal numero 17 juventino che ha poi segnato una doppietta in partitella. Non è da escludere tra l'altro che sia proprio lui ad essere schierato titolare a Frosinone con conseguente, in quel caso, passaggio al 3-4-3 con Iling collocato a sinistra in un tridente completato da Dusan Vlahovic al centro e Federico Chiesa a destra.

Sono diverse le sirene di mercato attorno all'esterno inglese, ecco che contro i ciociari potrebbe arrivare per lui una grande opportunità per mettersi in mostra.