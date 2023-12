Nelle scorse il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha scritto sul portale calciomercato.com un editoriale sul dualismo tra Inter e Juventus sottolineando come la formazione nerazzurra, dopo i verdetti della sedicesima giornata di Serie A avrebbe già lo scudetto quasi in pugno. Anche l'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio intanto ha evidenziato come gli uomini di Simone Inzaghi starebbero tentando la prima fuga valida per lo scudetto.

Padovan: 'Inzaghi usa pure lo stesso modulo di Allegri ma fa segnare molto di più i suoi giocatori e non si barrica mai'

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha dedicato il suo consueto editoriale su Calciomercato.com al dualismo tra Inter e Juventus: "Simone Inzaghi, userà pure lo stesso sistema di gioco di Massimiliano Allegri, ma segna infinitamente di più (l’Inter ha il miglior attacco del campionato) e subisce di meno, non barrica mai la squadra nemmeno nei momenti di difficoltà, ha almeno dieci soluzioni offensive invece di una. Infine non rinuncia mai a giocarsela alla pari. Una sola volta, per ora, ha derogato. E, guarda caso, proprio contro la Juve".

Padovan, restando su questo tema, ha poi evidenziato come il passo falso della Juventus a Genoa e la successiva vittoria dell'Inter con la Lazio abbia creato un vuoto in classifica di quattro punti tra le due squadre che potrebbe essere già determinante per il discorso scudetto.

Secondo il giornalista a oggi si tratterebbe solamente di capire con quante giornate di campionato di anticipo la formazione nerazzurra riuscirà a laurearsi campione d'Italia.

Orlando: 'Prima fuga di un Inter completa in tutti i reparti, Juve? Non segnano, Vlahovic si deve svegliare'

Anche l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato del dualismo fra Inter e Juventus: "Fuga dei nerazzurri?

Credo di sì. È una squadra completa in tutti i reparti, dietro la Juventus deve vincerle tutte e non ha la squadra per farlo. Fa fatica a stare dietro a un'Inter che vince sempre. Segna poco la Juve e poi Vlahovic sta diventando un problema. Il gioco che può favorirlo non è quello della Juventus attuale, ma deve svegliarsi anche lui.

Giochi nella Juve, devi essere più reattivo".

Orlando, parlando poi del Milan, ha sottolineato come la società rossonera abbia acquisito tanti calciatori in estate, centrando diversi colpi ma anche sbagliando qualcosa. A detta dell'ex calciatore, la formazione di Pioli dopo l'Inter sarebbe comunque la squadra più completa del campionato ed avrebbe una rosa più completa anche della stessa Juventus.

Infine Orlando ha commentato quanto sta accadendo in casa Lazio, evidenziando come tra i giocatori e il tecnico Sarri sembrerebbe non esserci più il feeling giusto.