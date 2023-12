Dopo la vittoria nel big match contro il Napoli la Juventus di Massimiliano Allegri vuole dare continuità di risultati e centrare la terza vittoria consecutiva in campionato. Venerdì ore 20:45 i bianconeri saranno di scena in quel di Marassi contro il Genoa di Gilardino che arriva dalla sconfitta con il Monza. Allegri recupera Weah e dovrebbe confermare il tandem offensivo formato da Chiesa e Vlahovic.

Juve, 3-5-2 per Allegri: ottimismo per Rabiot, conferma per Cambiaso

Per quanto concerne la possibile formazione della Vecchia Signora mister Allegri dovrebbe confermare il 3-5-2.

Il tecnico bianconero spera nel rientro a pieno regime di Adrien Rabiot che complice un pestone ha saltato le ultime sedute di allenamento. C'è ottimismo per il recupero del centrocampista francese, perno della mediana juventina. Accanto all'ex Psg, spazio a Mckennie e Locatelli mentre sulle corsie confermati Kostic e Cambiaso nonostante il recupero di Timothy Weah.

In attacco non dovrebbero esserci sorprese con Allegri pronto a confermare il tandem offensivo formato da Chiesa e Vlahovic, con Kean e Milik alternative importanti a gara in corso. Anche in difesa nessuna novità con il terzetto formato da Gatti, Bremer e capitan Danilo confermato dopo l'ottima prestazione contro il Napoli. In porta confermatissimo Szczesny.

Genoa, Gilardino punta su Gudmundsson e Retegui

Nonostante le buone prestazioni il Genoa di Alberto Gilardino non riesce a cogliere quanto di buono fatto sul campo. Il Grifone arriva dal pari casalingo con l'Empoli e nell'ultimo turno dalla sconfitta contro il Monza. Contro la Juventus servirà una grande prestazione per conquistare un risultato positivo.

Per quanto concerne la possibile formazione Gilardino è pronto a confermare il suo 3-5-2. In attacco il mister rossoblù punta sul tandem offensivo formato da Mateo Retegui e Gudmundsson che dovrebbero supportati da Malinovskyi che rientra dalla squalifica. L'ex Atalanta è in ballottaggio con Messias per un posto sulla trequarti.

A centrocampo, conferma per capitan Badelj coadiuvato da Frendrup mentre sulle corsie confermati Sabelli ed Haps, insidiato da Martin. Infine retroguardia a tre composta dall'ex bianconero De Winter, Dragusin e Vogliacco, vista l'indisponibilità di Bani. In porta spazio a Martinez.

Di seguito le probabili formazioni di Genoa-Juventus [VIDEO]:

Genoa(3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vogliacco; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Retegui.

Juventus(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.