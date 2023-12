L'Inter farà sicuramente qualcosa sul mercato in attacco la prossima estate ma non è da escludere che qualcosa possa essere fatto anche a gennaio qualora Alexis Sanchez e Marko Arnautovic non dessero le dovute garanzie in queste settimane. E tra le piste suggestive ci sarebbe anche quella che porterebbe al clamoroso ritorno di Mauro Icardi, che ha lasciato Milano nell'estate del 2019. Un addio che fu burrascoso ma di quella squadra, con cui c'erano stati diversi dissidi, non è rimasto praticamente nessuno se non ad esempio l'amico e connazionale Lautaro Martinez.

Anche il Napoli potrebbe modificare qualcosa in attacco, soprattutto a giugno, quando si tornerà a parlare del futuro di Victor Osimhen. Il giocatore che piacerebbe al club di Aurelio De Laurentiis è Andrea Pinamonti, che sta facendo abbastanza bene al Sassuolo e potrebbe rappresentare una buona soluzione, andandosi a giocare poi il posto da titolare ogni settimana con Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori.

Icardi idea per l'attacco dell'Inter

Sono passati quattro anni e mezzo dall'addio all'Inter ma in queste settimane si è tornato a parlare di un possibile ritorno di Mauro Icardi. Un addio che fu burrascoso per i rapporti non più idilliaci con alcuni senatori dello spogliatoio, su tutti Ivan Perisic, Marcelo Brozovic e Samir Handanovic, ma oggi nessuno dei tre è più all'Inter e proprio per questo non è da escludere a priori un tentativo della società nerazzurra nella prossima sessione di Calciomercato, a gennaio.

Anche l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, recentemente ha dichiarato che il tradimento di Romelu Lukaku è stato ben peggiore di quello fatto da Maurito che, anzi, non voleva nemmeno lasciare l'Inter e fu convinto dalla moglie Wanda Nara solo l'ultimo giorno di quella travagliata estate ad accettare il Paris Saint Germain.

Oggi Icardi è al Galatasaray e, dopo aver fatto vincere il titolo a suon di gol lo scorso anno, anche quest'anno sta trascinando i turchi, con ben 12 gol e 5 assist in 15 partite di campionato, a fronte di 5 reti realizzate in 9 gare di Champions League. Turchi che non vogliono liberarsi tanto facilmente del centravanti argentino tanto da aver chiesto come provocazione il cartellino di Hakan Calhanoglu.

Una provocazione appunto, visto che Icardi potrebbe premere per l'addio, ma ad una cifra che non dovrà essere inferiore ai 10 milioni di euro, che è la cifra che è stata versata nelle casse del Psg per riscattarlo la scorsa estate.

Napoli su Pinamonti

Il Napoli si sta guardando intorno per non farsi trovare impreparato la prossima estate qualora dovesse andare via Victor Osimhen. Il nigeriano sta trattando il rinnovo ma non è da escludere che venga inserita una clausola rescissoria nel nuovo contratto che possa favorire i top club europei.

Uno dei nomi che piacerebbe come alternativa è Andrea Pinamonti, che al Sassuolo quest'anno sta facendo abbastanza bene, essendo a quota 5 reti in quindici partite di campionato dimostrando la propria crescita visto che lo scorso anno cinque gol li aveva segnati in un anno intero.

Gli emiliani lo valutano tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma sul piatto i partenopei potrebbero mettere sul piatto una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico come Zerbin, valutato 5 milioni di euro.