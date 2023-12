La vittoria della Juventus 2-1 contro il Frosinone ha evidenziato il talento di Kenan Yildiz, che ha segnato il suo primo gol ufficiale con la squadra bianconera dopo una pregevole azione, nella quale ha saltato tre giocatori avversari. Intanto secondo le ultime indiscrezioni di mercato del giornalista sportivo Aurelio Capaldi il tecnico bianconero Allegri avrebbe chiesto la permanenza del turco in prima squadra.

Il giornalista sportivo Capaldi parla del futuro professionale di Yildiz

"A me risulta che quando Allegri ha visto Yildiz abbia detto: fermi, questo qui non si muove", sono queste le dichiarazioni del giornalista Aurelio Capaldi a Rai Sport dopo il successo dei bianconeri con il Frosinone.

La società bianconera e il tecnico avrebbero fiducia nei confronti del giovane giocatore turco, arrivato a Torino nel Calciomercato estivo del 2022 dal Bayern Monaco dopo essere andato in scadenza di contratto con i bavaresi: in particolare il contratto recentemente sottoscritto dal turco fino al giugno 2027 conferma la volontà dei bianconeri di affidarsi a lungo a Yildiz.

Anche se nelle ultime settimane sui media sportivi si è parlato di un interesse di società inglesi per la giovane punta (in particolare di Liverpool e Arsenal), attualmente sembra difficile una sua cessione, a meno che non arrivino offerte da almeno 40 milioni di euro.

Le parole di Capalbi su Vlahovic

Il giornalista sportivo della Rai Aurelio Capaldi ha voluto parlare anche della decisione di Massimiliano Allegri di far partire dalla panchina Dusan Vlahovic contro il Frosinone: "Da un punto di vista motivazionale Allegri è molto bravo perchè riesce a tenere tutti sulla corda e soprattutto a Frosinone ha dato proprio un messaggio a Vlahovic dicendogli in sostanza: 'Guarda che se non dai tutto, stai in panchina e metto dentro i ragazzini di 18 anni'.

Anche da un punto di vista dell'orgoglio personale, ha toccato delle corde importanti".

Il punto sul futuro di Vlahovic

A proposito di Vlahovic al momento ci sarebbe incertezza sul suo futuro in bianconero, nonostante abbia un contratto in scadenza a giugno 2026. La Juventus vorrebbe spalmargli l'ingaggio crescente previsto nelle prossime stagioni, ma finora non sono previsti incontri con l'agente sportivo: pare comunque difficile pensare che Vlahovic possa rinunciare ai 12,5 milioni di euro annui previsti dall'intesa contrattuale per la stagione 2025-2026.

Servirà quindi probabilmente un grande lavoro di diplomazia da parte della dirigenza bianconera per arrivare a un'intesa, anche per questo la cessione del centravanti rimane una possibilità, se non in questo gennaio, nel calciomercato estivo.