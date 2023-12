La Juventus si è già lasciata alle spalle i festeggiamenti di Natale per focalizzarsi sul match del 30 dicembre contro la Roma. Per questa partita Massimiliano Allegri conta di ritrovare Federico Chiesa, che soffre di un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio operato. Per questo motivo contro il Frosinone è stato tenuto a riposo, ma ora la Juventus vuole recuperarlo quantomeno per la panchina per il match contro la Roma.

Arrivano buone notizie anche dalle condizioni fisiche di Weston McKennie, che nei minuti finali della gara dello Stirpe si è toccato una coscia, ma fortunatamente per lui si è trattato solo di stanchezza.

Chi invece resta in dubbio per il match contro la Roma è Manuel Locatelli.

Locatelli da valutare

Nei prossimi giorni Manuel Locatelli capirà come evolverà la sua contusione all’obliquo interno rimediata a Frosinone. Per il numero 5 juventino si tratta di un problema simile a quello accusato a inizio novembre contro il Cagliari. Questa volta per Locatelli non ci sono fratture, ma bisognerà capire come procederanno gli allenamenti dei prossimi giorni per verificare se il dolore sarà diminuito. Per questo motivo solo a ridosso della gara contro la Roma, la Juventus capirà se potrà contare sul numero 5 o meno.

Assente dalla sfida del 30 dicembre sarà Alex Sandro, che ha riportato un sovraccarico muscolare e per precauzione verrà tenuto a riposo.

Bisognerà poi capire se il brasiliano tornerà contro la Salernitana in Coppa Italia il 4 gennaio o se rientrerà per il match contro i campani di campionato del 7 gennaio.

Yildiz insidia Chiesa

Nei prossimi giorni Massimiliano Allegri dovrà decidere chi giocherà dal primo minuto contro la Roma, ogni valutazione verrà fatta solo dopo che avrà un quadro completo dei giocatori a disposizione.

Tra i convocati della partita contro la Roma, salvo sorprese, ci sarà anche Federico Chiesa. Il suo rientro sarà importante per la Juventus per dare maggiore imprevedibilità all’attacco, ma non è scontato che il numero 7 juventino il 30 dicembre sia in campo dal primo minuto. Infatti, Kenan Yildiz si è messo in mostra nel match contro il Frosinone e si candida per una maglia da titolare anche contro i giallorossi.

Non è da escludere che dal primo minuto contro la Roma ci sia ancora il classe 2005 e che poi Chiesa possa entrare nella seconda frazione di gioco.

Le accelerazioni del numero 7 juventino potrebbero essere decisive in una gara che si preannuncia molto combattuta come quella contro la Roma e nel secondo tempo la sua freschezza potrebbe essere determinante per spostare gli equilibri della partita.