Sabato 30 dicembre alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Roma, match valido per il 18° turno di Serie A 2023/24. Il tecnico bianconero Allegri pare voler puntare in attacco su Chiesa e Vlahovic dal primo minuto, mentre qualora Locatelli non dovesse recuperare in tempo per la gara ci sarebbe pronto Nicolussi Caviglia. Mourinho, invece, dovrebbe presentarsi all'Allianz Stadium con il modulo 3-5-1-1 con Lukaku al vertice offensivo ed El Shaarawy sulla trequarti campo.

Juventus, squalificato Cambiaso

Mister Allegri e la sua Juventus militano al secondo posto in classifica con 40 punti ottenuti a -4 dalla capolista Inter, ma per catapultarsi nel big match contro la Roma il tecnico bianconero dovrà fare a meno dello squalificato Cambiaso e degli infortunati De Sciglio e Kean mentre saranno da valutare le condizioni di Alex Sandro e Locatelli.

Per battere la Roma, l'allenatore della Vecchia Signora dovrebbe optare per il 3-5-2, con Szczesny come estremo difensore. Il reparto arretrato a tre sarà formato, con buona probabilità, da Danilo, Bremer e Gatti. A centrocampo spazio a Weah e Kostic sulle fasce e a Rabiot con McKennie in mezzo, inoltre Allegri dovrà sciogliere il nodo Locatelli: se il giocatore ex Sassuolo non dovesse recuperare c'è pronto Nicolussi Caviglia per sostituirlo. In attacco, invece, Allegri pare voler tornare a puntare sul duetto composto da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Roma, out Kumbulla e Abraham

José Mourinho e la sua Roma, grazie anche all'ultima vittoria casalinga per 2-0 contro il Napoli di Mazzarri, sono in sesta posizione di classifica.

Per questa sfida saranno assenti Kumbulla e Abraham.

Per impensierire la Juventus, lo Special One pare intenzionato a scegliere il 3-5-1-1, con Rui Patricio a difesa dei pali. La difesa sarà formata presumibilmente da Llorente, Mancini e Ndicka. Il centrocampo dei giallorossi, invece, avrà ottime possibilità di avere come titolari Cristante, Paredes e Bove in mezzo al reparto, mentre Kristensen e Pellegrini dovrebbero agire come esterni rispettivamente a destra e a sinistra.

Sul fronte offensivo dovrebbe esserci El Shaarawy come trequartista e Lukaku vertice d'attacco.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma:

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Gatti, Weah, McKennie, Locatelli (Nicolussi Caviglia), Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio, Llorente, Mancini, Ndicka, Kristensen, Cristante, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy, Lukaku.

Allenatore: Mourinho.

Statistiche sugli ultimi precedenti

Gli ultimi tre incontri tra Juventus e Roma nel massimo campionato italiano vedono un perfetto equilibrio, con una vittoria per parte e una gara terminata con un pareggio.

In due occasioni tra i match citati, inoltre, c'è stata un'espulsione per la Vecchia Signora: Kean è finito sotto la doccia anzitempo nella vittoria dei giallorossi per 1-0 del 5 marzo 2023, così come era successo De Ligt in occasione della vittoria bianconera per 4-3 all'Olimpico del 9 gennaio 2022.