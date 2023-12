Manuel Locatelli nel match contro il Frosinone è stato costretto a chiedere il cambio a inizio del secondo tempo per un problema all’anca: il centrocampista della Juventus appena è tornato a Torino è andato al JMedical per sottoporsi a degli esami strumentali che hanno escluso fratture, ma hanno rivelato che ha rimediato una contusione muscolare all’obliquo interno.

Tale problema non sembra essere grave, ma comunque Locatelli resta a rischio per la partita contro la Roma. Il numero 5 juventino è apparso molto dolorante dopo l'uscita dal campo, tant’è che non è nemmeno riuscito ad alzarsi dalla panchina per esultare al gol di Dusan Vlahovic.

Solo nei prossimi giorni si capirà se Locatelli potrà quantomeno essere convocato per la gara del 30 dicembre.

Cambi contro la Roma

Per il match contro la Roma, la Juventus sarà costretta a fare qualche cambio di formazione. In particolare, una novità nell’undici bianconero sarà obbligata visto che Andrea Cambiaso a Frosinone è stato ammonito ed essendo diffidato sarà out contro la Roma. Al suo posto ci sarà Timothy Weah, tornato a completa disposizione. L’americano, contro il Frosinone, è entrato nel secondo tempo ed è apparso in buone condizioni.

Il dubbio più grande è legato alle condizioni di Manuel Locatelli e in settimana si capirà se il giocatore smaltirà la contusione all’obliquo interno.

In ogni caso le alternative a Massimiliano Allegri non mancano. La sensazione è che, in caso di forfait del numero 5 juventino, il posto di regista possa essere affidato ad Hans Nicolussi Caviglia, entrato bene in campo contro il Frosinone mostrando di essere in crescita, con alcune giocate degne di nota e diversi cambi di gioco che hanno innescato molto efficacemente Samuel Iling-Junior.

Inoltre resta da valutare anche Alex Sandro, alle prese con un affaticamento muscolare. Anche nel suo caso, i prossimi giorni, saranno decisivi per capire se potrà essere convocato o meno per la gara contro la Roma.

Danilo deve ritrovare la forma

Nelle ultime partite, intanto, Allegri ha ritrovato Danilo e lo ha schierato tra i titolari.

Il brasiliano, però, è apparso un po’ in difficoltà nei match contro il Genoa e il Frosinone, facendo alcuni errori tecnici: per esempio sabato in occasione dell’azione del pareggio provvisorio della squadra di Di Francesco è arrivato con un po’ di ritardo.

Comunque la rete del Frosinone è stata causata da una serie di errori collettivi: Filip Kostic si è infatti perso Baez e Wojciech Szczesny è uscito fuori tempo. Comunque sia Danilo non sembra essere ancora al top e la speranza dello staff bianconero è che possa tornare al meglio quanto prima.