La Juventus può decidere di rinforzare anche il reparto difensivo nel mercato invernale e sarebbe pronta a sfidare l'Inter per il centrale difensivo del Lille Tiago Djalò, 23enne portoghese che è in scadenza di contratto con la società francese a giugno. Proprio questa scadenza contrattuale nei prossimi mesi agevolerebbe una sua partenza anticipata a prezzo ridotto a gennaio.

Al momento l'Inter sarebbe in vantaggio per accaparrarsi le sue prestazioni, ma solo per un eventuale ingaggio nel Calciomercato estivo. Il dirigente bianconero Cristiano Giuntoli quindi - per anticipare i nerazzurri - già a gennaio potrebbe convincere il Lille offrendo qualche milione di euro per il cartellino (dato che a luglio lo perderebbe a parametro zero) e il giocatore con un progetto sportivo che in prospettiva lo porterebbe a diventare titolare nella difesa bianconera.

Tiago Djalò piace alla Juventus per gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe interessata a Tiago Djalò già per il mercato di gennaio. Il centrale portoghese può rappresentare un investimento in vista della sostituzione di Alex Sandro, che è in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Djalò sarebbe utile fin da subito alla squadra di Allegri, anche perché la Juventus nei mesi del nuovo anno, se dovesse proseguire il proprio cammino in Coppa Italia, in diverse occasioni giocherà più di un match a settimana e quindi serviranno anche delle alternative. In tutto questo un nuovo elemento sarebbe utile, anche perché il prestito del giovane difensore Dean Huijsen al Frosinone sarebbe in via di definizione: il centrale difensivo olandese dovrebbe quindi raggiungere in Ciociaria gli altri giovani di proprietà dei bianconeri Enzo Barrenechea, Matias Soulé e Kaio Jorge.

Un approfondimento su Tiago Djalò: può giocare in tutti i ruoli della difesa

Tiago Djalò può essere schierato in una difesa a quattro o in una a tre, sia da centrale che da terzino. Essendo mancino andrebbe a completare bene il reparto difensivo bianconero accanto a Bremer, Danilo e Gatti. Nella Juventus al momento farebbe il centrale difensivo di sinistra, ma sarebbe utile anche in caso di passaggio a una difesa a quattro.

Il giocatore portoghese classe 2000 si è appena ripreso dopo un serio infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare tutti i primi mesi di questa stagione.