Uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Juventus a gennaio è Samuel Iling-Junior, che in questo inizio di stagione ha raccolto poco minutaggio a causa della concorrenza sulla fascia sinistra Kostic e Cambiaso. La società bianconera potrebbe lasciare partire il centrocampista inglese per 20 milioni di euro: sulle sue tracce ci sarebbe il Tottenham.

Iling-Junior può lasciare la Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus sarebbe pronta a lasciar partire Samuel Iling-Junior. Il centrocampista inglese piace al Tottenham, che cerca un giocatore per la fascia sinistra per sostituire Ivan Perisic, infortunatosi al ginocchio nelle ultime settimane.

L'eventuale cessione del centrocampista inglese garantirebbe almeno 20 milioni di euro, somma che potrebbe essere investita per acquistare un altro centrocampista.

In tal senso uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera è Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, a tal proposito non sarebbe da escludere proprio un possibile scambio fra Iling-Junior e il danese con un'aggiunta cash come conguaglio da parte dei bianconeri, in quanto Hojbjerg ha una valutazione di mercato di 30 milioni di euro e l'inglese invece appunto viene valutato 20 milioni.

Gli altri centrocampisti che piacciono alla Juventus in vista della sessione invernale di Calciomercato sono l'inglese Kalvin Phillips del Manchester City, l'argentino Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid, il francese Habib Diarra dello Strasburgo e il serbo Lazar Samardzic dell'Udinese.

Il resto del calciomercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche all'ingaggio di un difensore, se non per gennaio almeno nel calciomercato estivo. L'idea sarebbe quella di sostituire Alex Sandro, che difficilmente prolungherà la propria intesa contrattuale con la società bianconera in scadenza a giugno. Fra i profili che piacciono alla Juventus ci sarebbe Llyod Kelly, centrale difensivo mancino del Bournemouth, a sua volta in scadenza di contratto a giugno, ma anche Mario Hermoso del'Atletico Madrid.

Per quanto riguarda invece le cessioni, se dovesse arrivare un'offerta importante per Dusan Vlahovic la società bianconera la valuterebbe. In tal caso potrebbe essere sostituto dall'ex juventino Alvaro Morata, già autore di 12 gol con l'Atletico Madrid in questo inizio di stagione.