Nelle scorse ore il giornalista sportivo Fabio Ravezzani è stato autore di diversi post pubblicati sul proprio account X dedicati al dualismo tra Juventus e Inter e del difensore Francesco Acerbi nel post gara con il Genoa.

Del pareggio tra il Grifone e la Beneamata ha intanto scritto anche il giornalista Maurizio Pistocchi, che su X si è complimentato con la prestazione effettuata dai ragazzi di Alberto Gilardino.

Ravezzani non fa sconti a Inter e Juventus: 'Lo scaricabarile scudetto è penoso da entrambe le parti'

Il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato sul proprio profilo X le parole dette da Francesco Acerbi nel post gara che ha visto l'Inter uscire con un punto dalla gara di Marassi con il Genoa: "Lo scaricabarile scudetto è penoso da entrambe le parti.

Dire che l’Inter è favorita non significa farle uno sgarbo, anzi".

Ravezzani ha poi dedicato un altro post sulla partita tra Genoa e Inter, dicendo la propria opinione anche sul discusso episodio arbitrale tra Bisseck e Strootman in occasione del vantaggio nerazzurro: "Inter opaca a Genova. Senza Lautaro, Thuram si deprime. Ma il vero problema sono le fasce. Carlos Augusto è la pallida ombra di Dimarco. Darmian fa il compitino, ma Dumfries è un’altra cosa. Sul gol dell’Inter c’è, vero, una spinta di Bisseck. Ma in situazioni così confuse ci sta che l’arbitro non veda. Per il varista siamo nella solita zona grigia. Per me gol buono ma proprio al limite".

Cosa aveva detto Acerbi nel post-Gara di Genoa-Inter

I pareri del giornalista Ravezzani scaturiscono per l'appunto dalle dichiarazioni post-gara di Francesco Acerbi, che ai microfoni di Dazn aveva respinto le voci che vorrebbero l'Inter favorita sulla Juventus per il discorso scudetto: "Dicono che dobbiamo stravincere il campionato ma mi viene in mente la Juve che per Vlahovic, Chiesa e Bremer ha speso 200 milioni, mentre noi invece parametri zero.

Cerchiamo di essere equilibrati. Abbiamo perso calciatori come Lukaku e Dzeko e cambiato tre portieri. Thuram non sapevamo fosse così forte. Un pareggio qui può andare bene".

Pistocchi: 'Dopo la Juventus anche l'Inter si ferma sul campo del Genoa'

Anche il giornalista Maurizio Pistocchi, sul proprio account X ha descritto la partita pareggiata da Genoa e Inter: "Anche l’Inter dopo la Juve si ferma a Marassi: un bel Genoa complimenti a Gilardino, equilibrato e organizzato-rimonta con Dragusin il vantaggio nerazzurro di Arnautovic, viziato da una spinta di Bisseck su Strootman giudicata non punibile da Doveri. Bella partita, ben giocata, a buon ritmo e con prevalenza delle difese sugli attacchi".