La Juventus sarebbe sempre più vicina al prolungamento di contratto di Federico Chiesa. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati altri incontri con l'agente sportivo del giocatore Fali Ramadani e si sarebbe trovata l'intesa contrattuale su un prolungamento di un'altra stagione, ovvero fino a giugno 2026. Il giocatore dovrebbe andare a guadagnare lo stesso ingaggio che guadagna attualmente, ovvero 5 milioni di euro annui.

Il nazionale italiano Chiesa sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la Juve fino al 2026

La scorsa settimana ci sarebbe stato un nuovo incontro fra la Juventus e l'agente sportivo di Federico Chiesa, Fali Ramadani.

Nonostante non siano stati compiuti passi significativi avanti, l'incontro confermerebbe la volontà di entrambe le parti di raggiungere una soluzione che soddisfi le reciproche esigenze, come riportato sulla Gazzetta.

Il rinnovo del contratto di Federico Chiesa è un tema importante per la Juventus, e sembra che le trattative siano in corso in un clima di apertura e cooperazione. La volontà di entrambe le parti di continuare insieme è sottolineata come elemento chiave, evidenziando la centralità delle relazioni e delle speranze condivise nel processo decisionale.

Il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, e il direttore sportivo, Giovanni Manna, godono di ottimi rapporti con il procuratore di Chiesa.

Nonostante il contratto di Chiesa sia in scadenza nel 2025, non sembrano esserci segnali preoccupanti che indichino una partenza a parametro zero del giocatore nel 2025.

La situazione contrattuale di Dusan Vlahovic

La Juventus è al lavoro non solo per prolungare il contratto di Federico Chiesa ma anche per trovare un'intesa con Dusan Vlahovic, considerando anche l'ingaggio pesante che guadagna il giocatore fino a giugno 2026.

Le trattative per il rinnovo del contratto del nazionale della Serbia con la Juventus starebbero avendo problemi significativi riguardanti le considerevoli somme associate al suo attuale ingaggio. Si prevede che il suo ingaggio supererà i 10 milioni nella prossima stagione, arrivando a 12,5 milioni nell'ultima. Il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli sta cercando di gestire queste somme tramite una distribuzione equa degli oneri salariali e degli ammortamenti, ma la strada sarebbe ancora lunga.

Senza contare che continuano ad arrivare indiscrezioni di mercato sull'interesse dell'Atletico Madrid per Vlahovic.

La società bianconera lavora anche al prolungamento di contratto di Gleison Bremer. Il brasiliano anche per motivi di ammortamento potrebbe allungare l'intesa contrattuale per un'altra stagione oltre l'attuale scadenza prevista a giugno 2027. Si dovrà attendere invece per il futuro professionale di Adrien Rabiot, con un incontro che potrebbe arrivare ad inizio 2024. Il francese è in scadenza con la società bianconera a giugno.