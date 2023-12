Dalla Repubblica Ceca emergono indiscrezioni su un possibile ritorno nel calcio di Pavel Nedved, ex vicepresidente della Juventus. Secondo la stampa locale l'ex vincitore del Pallone d'Oro potrebbe assumere un ruolo all'interno dello staff della nazionale della Repubblica Ceca in vista del prossimo Campionato Europeo che si terrà in Germania.

Pavel Nedved si è dimesso lo scorso 28 novembre da vicepresidente della Juve

Dopo le dimissioni avvenute il 28 novembre 2022, con l'intero consiglio di amministrazione bianconero, a seguito del coinvolgimento nell'inchiesta Prisma da parte della Procura di Torino, Nedved potrebbe ripartire dalla nazionale del suo paese.

La Federazione Calcistica della Repubblica Ceca sta attuando una ristrutturazione nell'area tecnica, e Nedved potrebbe essere designato come nuovo "direttore sportivo" o ricoprire un "ruolo autonomo all'interno dello staff".

L'ipotetico ingresso di Nedved, vista come una figura di grande prestigio, potrebbe portare nuova fiducia nella nazionale della Repubblica Ceca. In aggiunta, si sta discutendo la possibilità di nominare Ivan Hasek, ex commissario tecnico del Libano, o l'attuale allenatore dello Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky, come allenatore della squadra.

Attualmente, non è ancora chiaro quale sarà il gruppo di lavoro definitivo per preparare la squadra in vista dell'Euro 2024 in Germania, ma l'obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva.

Pavel Nedved, con la sua esperienza e la sua reputazione nel calcio, potrebbe svolgere un ruolo importante nel contribuire a questo obiettivo dopo l'esperienza alla Juventus.

Il futuro societario della Juve

Se da una parte Andrea Agnelli e Pavel Nedved fanno parte del passato almeno per quanto ruoli dirigenziali nella Juventus (il primo è ancora uno dei proprietari della società bianconera) dall'altra l'amministratore delegato John Elkann si starebbe muovendo in prima persona per il ruolo di presidente della Juventus.

La soluzione Scanavino amministratore delegato e Ferrero presidente sembrerebbe essere temporanea, a conferma di questo le indiscrezioni di mercato lanciate di recente da Luca Momblano.

Durante la diretta Twitch di 'Juventibus', il giornalista e tifoso bianconero Luca Momblano ha condiviso una notizia che ha sorpreso molti appassionati di calcio.

Sembrerebbe che Michel Platini stia valutando la possibilità di fare ritorno a Torino e, addirittura, di assumere il ruolo di presidente della Juventus al termine di questa stagione. Tuttavia, è importante sottolineare che, al momento, questa notizia potrebbe essere considerata come un'indiscrezione che non trova conferme fra i giornali sportivi.