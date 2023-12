La Juventus ha compiuto indirettamente un passo importante verso la qualificazione al Mondiale per Club 2025. Dopo la conclusione del penultimo turno di Champions League (del 28 e 29 novembre), le principali inseguitrici della squadra bianconera - ossia Milan e Napoli - hanno subito due sconfitte e quindi non sono riuscite ad accumulare punti, perdendo l'occasione di avvicinarsi alla squadra bianconera.

Attualmente si sa che verranno presi in considerazione solo i punti ottenuti nelle ultime quattro edizioni della Champions League per determinare le partecipanti al Mondiale per Club 2025.

Con Chelsea, Real Madrid e Manchester City già qualificate in quanto vincitrici delle ultime tre edizioni della Champions League, la Juventus è ancora in lizza per una delle posizioni rimanenti.

Le regole della competizione stabiliscono che non possono partecipare più di due squadre per ogni nazione (per l'Italia è già certa di partecipare l'Inter). Altre otto squadre si uniranno alle già qualificate, ma i criteri per selezionare queste squadre rimangono ancora da definire.

Il sistema ranking Uefa e quello Fifa

La corsa al Mondiale per Club 2025 sarà decisa dalla 'lotta' fra due sistema di punti da assegnare alle squadre, quello del ranking UEFA e quello della FIFA.

Nel dettaglio il ranking UEFA prevede un punteggio calcolato considerando i punti guadagnati nelle ultime quattro edizioni della Champions League.

Ciò include la vittoria di due punti per ogni partita vinta, un punto per ogni pareggio, quattro punti di bonus per la partecipazione, e ulteriori punti bonus per il progresso nelle fasi avanzate del torneo.

D'altra parte invece la proposta della FIFA semplifica il sistema assegnando tre punti per ogni vittoria, un punto per ogni pareggio e mantenendo solo cinque punti di bonus per la partecipazione.

La classifica delle italiane nel caso di Ranking Fifa e di Ranking Uefa

Il modo in cui verranno assegnati i punti potrebbe influenzare significativamente la classifica e quindi la selezione delle squadre partecipanti al Mondiale per club. Per l'Italia l'Inter è già qualificata.

Il ranking Uefa (che considera solo i punti ottenuti in Champions) attualmente dice che la Juventus è 11^ a quota 47 punti, seguita dal Milan a 39 e dal Napoli a 34 punti.

Considerando invece il criterio del ranking Fifa, la Juventus è a 52 punti e ovviamente non potrà aggiungerne altri in quanto non partecipa alle competizioni europee. Seguono il Milan a quota 42 e il Napoli a 39 punti.