In casa Milan in questi giorni è tornato di moda il nome di Antonio Conte per la panchina, anche se l'ipotesi di vedere il tecnico rossonero a Milanello non pare un'opzione concreta a stagione in corso, neanche in caso di esonero di Stefano Pioli, mentre potrebbe essere presa in considerazione eventualmente nella prossima estate. La società rossonera intanto per gennaio sul mercato penserebbe a Raphael Varane, difensore del Manchester United che piacerebbe però pure a Juventus e Real Madrid.

Milan, difficilmente Conte arriverà a stagione in corso

La stagione del Milan non sta soddisfacendo i dirigenti rossoneri, i quali dopo aver visto sfumare il passaggio del turno in Champions League ora vedono sempre più allontanarsi anche l'obiettivo scudetto.

Sulla graticola, come da prassi in queste situazioni, è finito l'allenatore: Stefano Pioli è accusato dalla critica di non riuscire più a dare le motivazioni delle stagioni scorse e anche di aver preparato male la squadra a livello fisico, una circostanza che avrebbe provocato più di 30 infortuni in poco più di quattro mesi. I prossimi incontri con Sassuolo ed Empoli potrebbero dunque essere determinanti per il futuro del tecnico reggiano che, in caso di risultati negativi, rischierebbe anche l'esonero.

Nelle ultime ore su vari media è stato accostato ai rossoneri anche il nome di Antonio Conte, tuttavia il tecnico salentino generalmente non gradisce prendere le redini di una squadra a campionato iniziato, come dimostrato anche nelle scorse settimane, quando il Napoli ha cambiato tecnico e avrebbe fatto un sondaggio per lui, senza fortuna.

Pertanto - anche in caso di esonero di Pioli - il nome di Conte potrebbe tornare in orbita rossonera al limite solo in estate, invece nell'immediato il club può optare per un "traghettatore" fino al termine della stagione, in tal senso circola il nome di Ignazio Abate, attuale tecnico della Primavera milanista.

Varane piacerebbe ai rossoneri, ma sul francese c'è lo sguardo anche di Juventus e Real Madrid

Il Milan intanto starebbe pensando anche a rinforzare la linea difensiva nel mercato di gennaio e tra i nomi osservati dai rossoneri ci sarebbe quello di Raphael Varane. Lo stopper francese, attualmente in forza al Manchester United sarebbe in uscita dal club inglese con il quale è legato da un vincolo contrattuale che scadrà a giugno 2024. Il Milan potrebbe dunque intavolare una trattativa con i "Red Devils" già da gennaio, mettendo sul tavolo una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Anche la Juventus avrebbe posato il proprio sguardo sul francese, inoltre sullo sfondo ci sarebbe pure l'ombra ingombrante del Real Madrid, club che pare avere maggiori chance rispetto alle due formazioni italiane.