La Juventus è al lavoro per rinforzare la sua rosa e garantire al tecnico Massimiliano Allegri le risorse necessarie per alimentare speranza Scudetto, con l'Inter che guida la classifica a +2 sui bianconeri. Da fonti estere, emerge un concreto interesse da parte della Juventus nei confronti del giovane talento argentino Pablo Solari.

La Juventus vorrebbe acquistare il giocatore argentino Solari

Secondo quanto riportato da OKFichajes, la Juventus avrebbe avviato i primi contatti per valutare la possibilità di acquistare del classe 2001 del River Plate Pablo Solari.

La società bianconera potrebbe presentare presto un'offerta ufficiale al River Plate, attuale proprietario del cartellino del giocatore. La valutazione della punta di fascia destra argentina, classe 2001, è di circa venti milioni di euro, una somma che sembra essere alla portata della Juventus e che rappresenta la clausola presente nel suo contratto. Il contratto di Solari è in scadenza il 31 dicembre 2026.

Solari, noto per la sua versatilità, può giocare prevalentemente come trequartista di destra, ma ha dimostrato la sua adattabilità anche nel ruolo di trequartista centrale durante la sua esperienza con il River Plate. Nella stagione in corso, il giovane argentino ha accumulato 44 presenze segnando dodici reti e fornendo undici assist.

Questi numeri significativi hanno reso Solari un giocatore molto apprezzato in Europa.

La carriera professionale di Solari

Il giocatore Pablo Solari, nato il 22 marzo 2001 ad Arizona, provincia di San Luis, nell'Argentina centrale, ha iniziato la sua carriera calcistica nella scuola-calcio del Talleres. Tuttavia, la sua ambizione lo ha portato a prendere una decisione audace, trasferendosi in Cile per unirsi al Colo Colo.

Il suo talento non è sfuggito all'attenzione del River Plate, che ha deciso di acquistarlo nell'estate del 2022 pagando una cifra di circa 4,2 milioni di dollari. Questa mossa è stata portata avanti da Marcelo Gallardo, il quale successivamente ha ceduto la panchina a Martin Demichelis. Il giocatore argentino, durante la sua esperienza con il Colo Colo, ha messo in mostra le sue abilità offensive, registrando sedici gol e undici assist in 71 partite.

Il suo impatto positivo lo ha accompagnato anche al River Plate, come già sottolineato in precedenza, in questa stagione ha giocato 44 match contribuendo anche nei gol del River Plate per un totale di 23 realizzazioni fra gol e assist.

È importante notare che il giocatore del River Plate Pablo Solari è attualmente sotto la gestione della Smarter Players, un'agenzia che segue diversi giocatori importanti del calcio sudamericano.