In vista della partita contro l'Udinese di sabato 9 dicembre l'Inter è alle prese con diversi problemi a causa dei numerosi infortuni. Benjamin Pavard ne avrà ancora per 15 giorni e, dopo i problemi occorsi a Denzel Dumfries [VIDEO]e a Stefan De Vrij, Davide Frattesi potrebbe quindi giocare sulla fascia destra per concedere un turno di riposo a Matteo Darmian. D'altronde Frattesi è l'unico per caratteristiche tecniche e fisiche in grado di giocare a tutta fascia e le sue capacità di inserimento possono essere un'arma in più. Al centro destra in difesa, invece, potrebbe agire il giovane Bisseck.

Novità per la catena di destra dell'Inter

Valutazioni delicate per Simone Inzaghi che deve preparare la delicata sfida in programma per mercoledì 9 dicembre a San Siro contro l'Udinese. Il tecnico deve gestire al meglio le risorse poiché nella prossima settimana ci sarà la sfida che varrà il primo posto nel girone di Champions contro la Real Sociedad.

L'idea di Inzaghi sarebbe quella di concedere un turno di riposo a Darmian e di proporre Davide Frattesi sulla corsia destra a tutta fascia. Dumfries non sarà a disposizione e Juan Cuadrado non convince perché avverte dei fastidi al tendine. Lo staff tecnico nerazzurro preferisce non rischiare per l'intera gara il colombiano, che dovrebbe esser chiamato in causa a partita in corso.

Dunque Frattesi potrebbe essere protetto alle spalle da Bisseck, mentre Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni completeranno il terzetto difensivo. L'ex Atalanta ha recuperato dopo il problema al polpaccio e, nella giornata di domani, dovrebbe aggregarsi per allenarsi totalmente con l'intero gruppo.

Sulla corsia sinistra dovrebbe giocare Federico Dimarco, mentre Carlos Augusto potrebbe concedergli il cambio nel secondo tempo.

Il brasiliano sarebbe un candidato anche per il ruolo di terzo centrale di sinistra se Bastoni non dovesse partire dal primo minuto.

A centrocampo si dovrebbero vedere i soliti titolari Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan. Quest'ultimo può alternarsi con Stefano Sensi nella seconda frazione di gara, a disposizione ci sarà anche Klaassen.

Alexis Sanchez può giocare dal primo minuto

Una novità per Inzaghi può riguardare anche il reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe la tentazione di schierare il duo Marcus Thuram-Alexis Sanchez contro l'Udinese. Il cileno può prendere il posto di Lautaro Martinez, che avrebbe modo di riposarsi per essere al meglio in Champions. L'argentino potrebbe poi eventualmente entrare nel secondo tempo, se i nerazzurri dovessero avere delle difficoltà . Sanchez ritornerebbe da titolare in campo dopo la buona prova giocata contro il Benfica in Champions League. Invece Marko Arnautovic, che ha riportato una frattura al dito, partirà dalla panchina e sarà costretto a giocare con il dito steccato per uno scontro rimediato nella gara vinta per 3-0 contro il Napoli al Maradona.