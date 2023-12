Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv, fonte spagnola, sembra che il Barcellona stia valutando la possibilità di vendere il centravanti della nazionale della Polonia Robert Lewandowski al termine della stagione. Questo porterebbe la società spagnola a regalarsi un grande investimento nel settore avanzato in estate, fra i nomi avvicinati al Barcellona ci sarebbe anche Dusan Vlahovic, che ha un prezzo di mercato di 75 milioni di euro ma che, nell'eventualità non dovesse trovare un'intesa economica con la Juventus per il prolungamento di contratto, potrebbe anche essere venduto ad una somma inferiore in estate dalla società bianconera.

Il Barcellona potrebbe lasciar partire Lewandowski a giugno

Il giocatore Robert Lewandowski era stato acquistato due stagioni fa dal Bayern Monaco e aveva contribuito significativamente alla vittoria del titolo di Liga nella scorsa stagione con le sue prestazioni in campo. Nel caso in cui la partenza di Lewandowski dovesse concretizzarsi, il Barcellona si troverebbe nell'esigenza di sostituirlo con un calciatore di peso, e uno dei nomi che emerge come possibile obiettivo è quello di Dusan Vlahovic della Juventus.

Il centravanti serbo è stato al centro delle voci di mercato già nella scorsa estate, e sembra che la sua possibile partenza dalla Juventus sia ancora oggetto di discussione.

Il giocatore Vlahovic sarebbe valutato anche dal Real Madrid per il calciomercato estivo

Il giocatore Dusan Vlahovic è uno dei talenti più ambiti in Europa, e il Barcellona, insieme al Real Madrid, sembra essere interessato a valutare il suo possibile acquisto nel caso che la società spagnola decidesse di vendere Lewandowski.

Il trasferimento di Vlahovic potrebbe rappresentare un'occasione per il Barcellona non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico, in quanto rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro. La Juventus potrebbe essere disposta a negoziare la cessione della punta della nazionale della Serbia, e il suo nome potrebbe tornare al centro delle trattative di mercato nella prossima estate.

Il giocatore Vlahovic è arrivato alla Juventus nel calciomercato invernale del 2022

Fino ad adesso Vlahovic ha dato un contributo non ideale alla Juventus dal suo arrivo a Torino nel Calciomercato estivo, condizionato soprattutto dalla pubalgia nella scorsa stagione. Nell'inizio dell'attuale ha saltato invece dei match per la lombalgia e fino ad adesso ha segnato 5 gol. Prestazione importante con l'Inter, meno con il Monza, dove ha sbagliato anche un rigore, il secondo stagionale dopo quello contro l'Empoli. In entrambi i match però l'errore non è pesato in maniera evidente in quanto la squadra bianconera è riuscita a vincere.