Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli starebbe valutando la cessione di Samuel Iling-Junior per arrivare a Teun Koopmeiners, centrocampista olandese in forza nell'Atalanta. Il ds toscano, al contrario di alcune indiscrezioni, non dovrebbe invece rinunciare ai due giovani talenti Matias Soulé e Kenan Yildiz.

Giuntoli studia le cessioni per arrivare a Teun Koopmeiners dell'Atalanta

La Juventus continuerebbe la sua ricerca di un centrocampista per gennaio e uno dei pallini del direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli sarebbe Teun Koopmeiners.

Il fantasista olandese dell'Atalanta piacerebbe particolarmente per la sua estrema duttilità in mezzo al campo: sotto la guida di Gasperini, il classe '98 ha infatti saputo vestire i panni del regista, della mezz'ala e anche del trequartista offensivo. Una poliedricità che a 25 anni gli vale una valutazione di circa 40 milioni di euro. La Juve, che non avrebbe a disposizione una cifra del genere a gennaio, starebbe dunque studiando dei piani alternativi per racimolare quanto più denaro possibile. Una delle strade percorribili rimarrebbe quella delle cessioni.

In particolare in uscita pare esserci Samuel Iling-Junior: l'esterno ex Chelsea, chiuso a Torino da Andrea Cambiaso e da Filip Kostic, potrebbe cambiare aria già da gennaio, con il Tottenham e il Marsiglia che si sarebbero informati sul suo conto.

Una cessione dell'inglese porterebbe nelle casse della società piemontese circa 15/20 milioni di euro, cifra però ancora non sufficiente per coprire il costo di Koopmeiners. Di conseguenza il club piemontese potrebbe proporre all'Atalanta una trattativa basata sul prestito oneroso del calciatore olandese con successivo obbligo di riscatto per giugno, quando alla Continassa dovrebbero entrare i soldi della qualificazione per la Champions League.

Juventus, paiono difficili le cessioni di Soulé e Yildiz

Per arrivare a Koopmeiners voci di corridoio vorrebbero a rischio cessione anche i profili di Matias Soulé e Kenan Yildiz, tuttavia il club bianconero avrebbe recentemente confermato la propria fiducia nei due giovani fantasisti: Soulé dovrebbe finire l'annata calcistica con il Frosinone per poi tornare alla Continassa, mentre Yildiz può lentamente aumentare il proprio minutaggio nella prima squadra fino a divenirne un elemento fisso.