Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha scritto un editoriale dedicato allo scontro di Serie A di questa sera tra Juventus e Napoli, sottolineando come i bianconeri siano costretti a vincere per non rischiare di perdere terreno nei confronti dell'Inter.

Del big match dell'Allianz stadium e dell'importanza dei tre punti per la formazione campana ha parlato a TMW Radio anche l'ex calciatore Massimo Bonanni.

Padovan: 'L'Inter quasi certamente batterà l'Udinese e potrebbe andare in fuga se Juve e Napoli pareggiassero'

"La grande favorita della sfida tra Juventus e Napoli è l’Inter", cosi ha esordito Giancarlo Padovan nel suo editoriale pubblicato sul portale Calciomercato.com.

Il giornalista, scendendo nel dettaglio ha poi scritto: "Se, infatti, come è altamente probabile, i nerazzurri batteranno l’Udinese, domani, a San Siro andranno in fuga in almeno due casi. Primo, ove mai, a Torino, vincesse il Napoli. Secondo, se Juve e Napoli finisse in parità. In un caso scapperebbero a più cinque sui bianconeri, nell’altro andrebbero a più quattro".

Padovan ha poi continuato nel suo editoriale spiegando di non credere nella vittoria della Juventus per le difficoltà palesate dallo stesso club bianconero negli ultimi trionfi ottenuti in campionato. Secondo il giornalista inoltre il Napoli non può permettersi di perdere per la terza volta consecutiva, se si considerano le sconfitte incassate dai partenopei con Real Madrid e Inter.

Padovan ha poi sottolineato come Mazzarri stia lentamente dando una quadratura alla squadra, ritrovando un Osimhen che rispetto alla scorsa settimana avrà sulle gambe molti più minuti ed allenamenti. Il giornalista ha poi ribadito come il Napoli si potrebbe accontentare anche di un pareggio in trasferta, mentre la Juventus sarà chiamata a vincere per non rischiare potenzialmente di perdere terreno nei confronti dell'Inter.

Infine Padovan ha evidenziato che le ambizioni della compagine bianconera siano legate alle prestazioni di Chiesa e Vlahovic, due calciatori che se in forma alzerebbero e non poco il livello della formazione di Massimiliano Allegri.

Bonanni: 'Stasera la partita sarà fondamentale per il Napoli, la Juve invece può anche accontentarsi di non perdere'

Della partita tra Juventus e Napoli ha parlato a TMW Radio anche l'ex calciatore Massimo Bonanni: "È fondamentale per il Napoli. E' vero che anche senza i tre punti il posto Champions rimane lì, ma se non dovesse vincere si allontanerebbe ancora il terzo posto. Il Napoli deve provare a vincere a Torino o diventa dura anche dare un significato importante a questo campionato. Per la Juve è una partita da non perdere almeno".

Bonanni ha poi concluso il proprio intervento sottolineando come le palle inattive saranno fondamentali per la Juventus, mentre per il Napoli saranno decisivi i cross di Politano e Kvaratskhelia.