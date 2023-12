La Juventus, alla ricerca di nuovi talenti per il futuro, starebbe guardando anche al campionato danese. Il Football Director Cristiano Giuntoli e il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbero individuato in particolare Roony Bardghji, un fantasista mancino diciottenne del Copenaghen. I dirigenti avrebbero mandato anche degli osservatori per visionare da vicino il talento svedese, nato in Kuwait da una famiglia di origini siriane. A riportare l'interesse della Juve per il classe 2005 è La Gazzetta dello Sport.

La Juventus starebbe valutando il profilo del giocatore svedese Bardghji

Il giovane classe 2005 Roony Bardghji ha catturato l'attenzione di diverse società europee grazie alle sue recenti prestazioni e si sarebbe interessata a lui anche la Juventus, oramai da anni alla caccia di giovani talenti per il futuro.

Nato nel Kuwait nel 2005, Bardghji fa parte della nazionale Under 21 svedese e sta trovando sempre più spazio nel Copenaghen, con il quale in questa prima parte di stagione ha finora disputato 16 partite e segnato sette reti. La sua valutazione di mercato, secondo Transfermarkt, è di 4 milioni di euro, una cifra che potrebbe aumentare nei prossimi mesi, specialmente in caso di un'asta fra varie società per accaparrarsi le sue prestazioni.

Il suo contratto scadrà a giugno 2025.

Le caratteristiche tecniche di Bardghji

Roony Bardghji è un'ala destra pur essendo mancino, ma può giocare sia come trequartista che come punta centrale.

Da bambino ha militato nelle giovanili di diverse squadre svedesi prima di approdare al Malmö FF. Nel 2020 è stato acquistato dal Copenaghen, dove ha fatto il suo debutto con la squadra maggiore nel novembre 2021.

Finora in carriera ha accumulato 66 partite tra campionato e competizioni internazionali, segnando 15 gol e fornendo un assist.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora intanto anche in previsione del Calciomercato di gennaio. L'esigenza principale rimane quella di rinforzare il centrocampo e la scelta potrebbe riguardare uno fra Lazar Samardzic dell'Udinese, Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e Fabian Ruiz del Paris Saint Germain.

In particolare l'argentino e spagnolo potrebbero lasciare le rispettive società anche in prestito con diritto di riscatto del cartellino, mentre il giocatore dell'Udinese si muoverebbe solo a titolo definitivo in caso di un'offerta ritenuta adeguata dal club friulano.