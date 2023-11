La Juventus per il mercato di gennaio cerca dei rinforzi a centrocampo e uno dei nomi che circola in questi giorni è quello di Fabian Ruiz, giocatore che in passato era stato portato a Napoli proprio dall'attuale Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli.

Il centrocampista spagnolo si è trasferito nel Calciomercato estivo del 2022 al Paris Saint Germain, ma l'arrivo di Luis Enrique questa estate non ha favorito, in quanto il tecnico lo sta impiegando raramente. Fabian Ruiz però ha bisogno di giocare con continuità, anche per ottenere la convocazione all'Europeo con la nazionale spagnola.

Per questo la società bianconera potrebbe cogliere l'opportunità, trattando con la società francese una cessione a titolo temporaneo.

Fabian Ruiz e l'ipotesi prestito alla Juventus in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'arrivo di Fabian Ruiz dal Paris Saint Germain. La società bianconera però non vorrebbe effettuare investimenti a titolo definitivo e gradirebbe lavorare su un prestito con diritto di riscatto a fine stagione vicino ai 30 milioni di euro, ossia più o meno il prezzo di mercato a cui il PSG lo aveva acquistato dal Napoli.

Il centrocampista spagnolo gradirebbe la possibilità di ritornare nel campionato italiano, dove peraltro in passato ha dimostrato tutte le proprie qualità tecniche, contribuendo a delle ottime stagioni del Napoli, essendo una mezzala in grado di trovare frequentemente assist e gol: caratteristiche che sarebbero ideali per la Juventus, che non ha centrocampisti che segnano molto in questo inizio di stagione.

Il resto del mercato della Juventus

Fabian Ruiz non è l'unico giocatore valutato dalla Juventus per il centrocampo a gennaio. Piacerebbe ad esempio Kalvin Phillips, che potrebbe approdare nella società bianconera dal Manchester City in prestito, ma anche Habib Diarra dello Strasburgo, Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e Lazar Samardzic dell'Udinese.

La Juve lavora intanto anche alle cessioni per il mercato di gennaio. Le ultime indiscrezioni di mercato del giornalista sportivo Luca Momblano parlano di un possibile interesse dell'Atletico Madrid per Dusan Vlahovic. In caso di cessione del giocatore, la società bianconera potrebbe acquistare Alvaro Morata, autore già 12 gol proprio con la stessa società spagnola in questo inizio di stagione.