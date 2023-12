La Juventus segue con molto interesse il calcio sudamericano, lo dimostrano non solo gli arrivi negli ultimi anni di tanti giovani brasiliani ed argentini ma anche le indiscrezioni di mercato che parlano di una società bianconera pronta a pagare i 25 milioni di euro della clausola rescissoria per acquistare il centrocampista del River Plate della nazionale argentina under 17 Claudio Echeverri. La società bianconera starebbe osservando da almeno un anno il giovane argentino e sarebbe pronta ad anticipare la concorrenza ed investire su uno dei giovani più interessanti del calcio sudamericano.

Sul giocatore ci sarebbero diverse società europee, fra queste anche Inter e Milan.

La Juventus pensa a 25 milioni di euro per il giocatore Echeverri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a pagare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro per il centrocampista Claudio Echeverri. Nello specifico sarebbero 30 milioni di euro in quanto ci sono anche le tasse da considerare. Ma a detta degli esperti di mercato sarebbero soldi spesi molto bene perché rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro. Il classe 2006 è stato una delle rivelazioni dell'Argentina al mondiale under 17 anche se nelle semifinali contro la Germania ha sbagliato uno dei rigori agevolando la qualificazione della nazionale europea nella finale della competizione.

Un mercato quello argentino che piace molto alla Juventus come dimostrano le ultime stagioni. Uno degli investimenti che sta dando maggiori soddisfazioni è sicuramente quello che ha portato Matias Soulé, arrivato a gennaio 2020 dal Velez Sarsfield. Dopo essere cresciuto fra Primavera bianconera e Juventus Next Gen l'argentino l'anno scorso è diventato parte integrante della prima squadra fino alla cessione in prestito al Frosinone nel recente Calciomercato estivo.

Già 6 gol ed un assist in campionato ed un talento che dalla prossima stagione ritornerà molto utile alla squadra bianconera.

Il mercato della Juventus

Rimanendo in Argentina la Juventus valuta l'acquisto anche di Valentin Barco, terzino sinistro classe 2004 del Boca Juniors in scadenza di contratto a dicembre 2024 con la società argentina e che ha una clausola rescissoria da 10 milioni di euro.

Sarebbe un altro investimento per il presente e per il futuro e alla lunga potrebbe andare a sostituire Filip Kostic nell'eventualità il giocatore serbo dovesse lasciare la società bianconera a giugno.

Per quanto riguarda invece il mercato di gennaio potrebbe arrivare uno fra Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e Fabian Ruiz del Paris Saint Germain, con la società bianconera che vorrebbe definire eventualmente un prestito con riscatto a giugno.